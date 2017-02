Tyskland er historisk overlegne i kombinert denne sesongen.

Men selv de måtte ta grep etter å ha sett den norske 19-åringen Jarl Magnus Riiber under Grand Prix-stevnet i Oberstdorf i fjor sommer.

Oberstdorf-bakken har nemlig sensorer i hoppkanten som gjør at man bedre kan analysere teknikken til utøverne. Det utnyttet tyskerne til det fulle.

– Han var den beste hopperen i kombinert, og han var i ferd med å ta kombinert til et nytt nivå. Ut i fra det vi så, var det veldig viktig for oss å prioritere hopptrening for å være i nærheten av ham, sier Eric Frenzel til NRK.

Alarmklokkene ringte

Det kan ha gitt effekt. Etter å ha tatt 18 av 19 individuelle seire i verdenscupen denne sesongen, har tyskerne fulgt opp den historisk sterke sesongen med storeslem i VM-åpningen.

Sølvvinner Frenzel, som er både verdensmester og olympisk mester, har preget kombinertsporten i en årrekke. Men under Grand Prix-stevnet i Oberstdorf i fjor sommer ringte altså alarmklokkene.

– Vi studerte Jarl Magnus Riiber. Hvorfor er han så sterk i bakken? Vi analyserte det, og jobbet med laget for å styrke hoppingen, sier Tyskland-trener Hermann Weinbuch til NRK.

Riiber: – Drar aldri dit igjen

Riiber omtaler tyskerne som «sleipe luringer» overfor TV 2.

19-åringen tror imidlertid ikke kopieringen vil være nok til å stoppe ham neste sesong.

– Vi har stilt spørsmål ved det, men jeg vil kalle det et lurt trekk fra deres side. De har brukt mine verdier der, men det er ikke i nærheten av mine egentlige tall. Jeg vil aldri dra dit igjen, sier Riiber til NRK.

Men hva var det egentlig tyskerne oppdaget i Oberstdorf?

En skive i sporet ved hoppkanten kan blant annet måle hvor mye watt som utvikles i tråkket.

Nøkkelen lå i sats og utgangen fra hoppkanten, ifølge Weinbuch.

– Han (Jarl Magnus) er så sterk i den første fasen. Han er ekstremt sterk i lår-, lyske- og mageregionen, og derfor forbedret vi oss der med styrketrening. Det er veldig viktig for å få en god sveveposisjon raskt, sier treneren.

For sterk i bakken

Han er overbevist om at Riiber ville vært blant de ti beste spesialhopperne i verden dersom han ikke satset på kombinert.

Riiber, som mistet VM på grunn av skade, vil fortsatt ha overtaket i bakken neste sesong, mener Weinbuch.

– Jeg tror han er for sterk for oss i bakken, men vi er sterkere i langrenn. Vi er nærmere ham nå. Siden vi er bedre i bakken (enn før), blir ikke avstanden så stor i langrennet, sier treneren.

Frenzel mener imidlertid at Oberstdorf-kopieringen har endret styrkeforholdet.

– Tror du at dere er foran Riiber nå?

– Ja, svarer Frenzel kort.