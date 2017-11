Tyskerne går hardt ut mot regelendringen Norge hyller

Tidligere har de ti beste i verdenscupen fått friplass og dermed sluppet å kvalifisere seg til renn, men nå har det internasjonale skiforbundet (FIS) fjernet denne goden. Werner Schuster, som er trener for det tyske landslaget synes det er merkelig timing av FIS.

– Endringene kommer for oss ut av det blå. Jeg ser ikke poenget med å gjøre dette i en OL-sesong.

Han mener FIS prioriterer feil og glemmer bidraget de beste hopperne gir til sporten.

– Folk snakker alltid om like muligheter, men glemmer at det er de beste som representerer sporten og er ofte halvannen time lenger i bakken på grunn av pressekonferanse og avtalene, sier Schuster til nettstedet Skispringen.

ØDELEGGER: Andreas Wellinger mener den nye regelen vil ødelegge for de beste. Foto: Jure Makovec / AFP

Den tyske stjernen Andreas Wellinger ser ikke frem til å hoppe kvalifiseringer til vinteren. Han skulle ønske utøverne hadde en større stemme i slike saker.

– Jeg synes det er synd, og jeg skulle ønske vi utøvere ble mer hørt. De beste hopperne er ofte flere timer lenger i bakken. Dette vil gå utover restitusjonstiden, sier Wellinger.

Fordel for Norge

Det norske landslaget ser på sin side svært positivt på regelendringen.

– Det gjør at vi får en fordel. De beste er vant til å stå over og det er ikke vi. Vi hopper alle treningsrunder, og vi hopper alle kvalifiseringer som regel. Dette tar jeg veldig positivt, sier Daniel-André Tande.

POSITIV: Daniel-André Tande tar imot nye regelen inn med åpne armer. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Andreas Stjernen tror det blir gøy for dem som ser hopp på tv.

– Jeg synes det er spennende, vi vet ikke helt hvordan det blir før vi har fått testet det. Jeg tror det skal mye til at de som er topp ti ikke klarer å kvalifisere seg uansett, men det blir mer spennende for dem som ser på tv, sier Andreas Stjernen.

Den norske landslagssjefen Alexander Stöckl tar den nye regelen med fatning.

– Jeg forstår frustrasjonen til utøverne, men dette er noe vi bare må akseptere. Det er bra for hoppsporten at kvalifiseringen blir morsommere og se for dem som sitter hjemme, sier Stöckl.