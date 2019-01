Tysker raste mot Graabak etter oppløpet: – Der kommer det noen meldinger

– Det er alltid litt nervepirrende med en sprint i Val di Fiemme. Det handler om timing og å velge rett korridor. Jeg var aldri 100% sikker, men jeg vet at jeg er rask i sprinten, sier Jørgen Graabak etter å ha spurtet norske til seier på lagsprinten i verdenscupen.

Men det var ikke at Norges lag vant som blir diskutert i etterkant. Det var måten de gjorde det på.

Skar inn foran tyskeren

Inn på oppløpet lå nordmannen i annen posisjon, bak Tysklands andrelag. Rett bak Graabak lå Tysklands førstelag med nettopp Geiger på den siste etappen.

Etter en liten utforbakke, skjærer Graabak ut til sin venstre. Tyskeren foran han velger det sporet som er lengst til høyre. Foreløpig var alt greit.

Jørgen Graabak sikret seier for Norge i lagsprinten lørdag. Han gikk sammen med Jan Schmid. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Men noen meter senere, skjærer Graabak videre ut til venstre. Dermed sperrer han Geiger helt inne. Tyskeren slo oppgitt ut med armene og så nesten ut til å sparke etter Graabak inne på oppløpet. Han tok likevel annenplassen, men etter målgang var han raskt borte ved nordmannen med noen klare meldinger.

– Man ser at han er forbanna. Der kommer det noen meldinger, utbrøt NRKs kombinertekspert, Fred Børre Lundberg.

– Planen fungerte bra

Reglene sier at den som er foran kan velge korridor på oppløpet. Når du først har valgt korridor, kan du ikke bytte til en annen.

Graabak lå foran tyskeren på hele oppløpet. På TV-bildene så det ut som om Graabak også valgte korridor i tide.

– Jeg syns koridorene begynner ganske sent. Vi får håpe at Graabak valgte korridor før det var for sent. Det så sånn ut, sa Lundberg.

Graabak ble ikke disket, og holdt seg sannsynligvis innenfor regelverket. Etter løpet får han spørsmål fra arrangøren om hvordan det norske laget hadde tenkt da de la opp taktikken.

– Planen fungerte veldig bra. Vi tenkte at vi skulle ha litt krefter igjen dersom det ble en sprint ved mållinjen, sier Graabak.