Tysk presse om Norge: – Skremmende svake

Det endte med et mareritt av en kamp for de norske spillerne i Stuttgart.

«Pinlig» og «flaut» var ordene som gikk igjen blant spillerne i pressesonen. Det norske folk var heller ikke nådig etter Norges største tap på 45 år.

Stemningen i Tyskland er naturlig nok den rake motsetningen. For det første sikret 6-0-seieren i praksis VM-billetten, men det var også måten det skjedde på som oppildner tyskerne.

– Knapt satt på prøve

«Özil og co. spilte nordmennene svimle», skriver Die Welt, som påpeker at keeper Marc-André ter Stegen knapt ble satt på prøve.

«Tyskland utklasset skremmende svake skandinaviere», slår Kicker fast. De skriver videre:

«...Norge gikk knapt inn i noen dueller».

Tyskland fremsto overlegne i det meste på banen. Her er Jørgen Skjelvik, Jo Inge Berget og Martin Linnes i duell med Tysklands Mario Gomez. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det var også vondt for Stefan Johansen å se kampen fra sidelinjen. Kapteinen rakk ikke å kvitte seg med lyskeplagene i tide.

– Vi må stå sammen. Det er verdens beste landslag, men 6-0 er stygt. Det er knusing, sier Johansen til NRK.

– Nå vet vi hvor lista ligger, men det var ikke godt nok. Vi får reise oss igjen, fortsetter han.

Rune Almenning Jarstein, som var med å slå Tyskland 1-0 i Düsseldorf i 2009, ønsker først og fremst å glemme opplevelsen.

– Hvorfor skjer det som skjer?

– Det er et godt spørsmål. Tyskland har et godt tempo, det visste vi, men når vi ikke er på fra start, går det for seint i bevegelsene, pasningene og forflytningene. Alt. De kjører alt med tempo, og når vi gir de rom i tillegg, er det et av verdens beste lag, sier keeperen til NRK.

Skal ha en dag med headset på

Jarstein vender nå tankene mot Hertha Berlin.

– Det skal bli godt å komme tilbake, selvfølgelig. Jeg tar en restitusjon i morgen (tirsdag) med headset på, så slipper jeg og høre hva de sier, smiler Almenning Jarstein.

– Nei, da. Jeg får nok mange klemmer. Det er en fin gjeng.

Tarik Elyounoussi tror Norge kommer til å reise seg igjen.

– Det er en såpass ung gruppe, som nok kommer styrket ut av det. Vi må bare se videre.