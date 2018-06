– Jeg har bedt om unnskyldning, sier Hans-Ulrich Voigt til svenske Expressen.

Det var han som ledet an i provokasjonen av svenskene etter dramaet i Sotjsi lørdag kveld.

– Jeg gikk bort og klappet og det er ikke greit. Jeg gjorde det bare fordi vi vant, men det er ikke greit, sier tyskeren.

Da dommeren blåste av kampen mellom Tyskland og Sverige, like etter overtidsscoringen til Toni Kroos som sikret en uhyre viktig tysk seier, løp Voigt bort til den svenske benken og klappet demonstrativt foran svenskene.

Se bilder av episoden her:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det fikk svenskenes landslagstrener Janne Andersson til å tenne på alle pluggene.

– De håner oss og viser tegn. Da blir jeg forbannet, sa Andersson etter kampen.

Også den tidligere storspilleren Oliver Bierhoff, nå sportssjef for landslaget, provoserte svenskene.

Knuffet av svenskene

Men nå melder svenske medier at de to leirene skal ha skværet opp etter at både Voigt og Bierhof kom inn i den svenske garderoben og unnskyldte seg etter kampen.

– De kom og ba om unnskyldning, sier den svenske spissen John Guidetti til Expressen.

– De skammer seg over det de gjorde, sier svenskenes landslagssjef Lasse Richt.

TV-bildene viser også at Voigt ble dyttet vekk av en i det svenske støtteapparatet i tumultene, men ifølge tyskeren kommer han ikke til å gå videre med det.

– Det går bra. Alt er greit, sier Voigt til Aftonbladet.

AMPERT: Slik så det ut da svenskene reagerte etter at tyskerne terget dem etter lørdagens dramatiske kamp. Du trenger javascript for å se video. AMPERT: Slik så det ut da svenskene reagerte etter at tyskerne terget dem etter lørdagens dramatiske kamp.

Sverige videre med seier mot Mexico

Sverige har fortsatt VM-skjebnen i egne hender tross det sure tapet for Tyskland fordi de er garantert avansement med seier mot Mexico i siste kamp.

Dette er forutsetningene:

Hvis både Mexico, Sverige og Tyskland blir stående med seks poeng og 3-2 i målforskjell (hvilket skjer om Sverige slår Mexico 1-0 og Tyskland slår Sør-Korea 1-0) teller poengene oppnådd de lagene imellom og så målforskjellen dem i imellom.