– Helt rått! Han dro ut fra start med en vanvittig selvtillit. Et vanvittig øyeblikk for det tyske laget som har slitt og slitt og slitt i mange år. Han tar rotta på alle sammen! Det er en sensasjon, sier NRK-ekspert Marius Arnesen.

Han snakker om Thomas Dressen som med startnummer 19 klinte til og knuste verdenseliten i Kitzbühel-utforen. Beat Feuz jublet som daværende leder da Vincent Kriechmayr tapte viktige tideler mot slutten, men så kom Dressen.

Tyskeren jublet vilt i målområdet da han kikket opp på resultattavla og så han hadde slått Feuz med to tideler. Dressens to tidligere visitter i Kitzbühel-utforen har begge endt med fall. Nå var han uslåelig.

Langt unna pallen

Bak Dressen og Feuz fulgte østerrikerne Hannes Reichelt og Kriechmayr, Marc Gisin fra Sveits og tyske Andreas Sander. Aksel Lund Svindal ble beste nordmann på en åttendeplass.

– Det er små marginer i denne bakken, men det er kult med Thomas og tyskerne som utnyttet forholdene. Man må ta mulighetene man får. Det gjorde han i dag, sier Aleksander Aamodt Kilde til NRK etter sin 18. plass.

– Jeg syns litt synd på Feuz. Min runde var ikke bra nok til å vinne, men det var hans, sier Svindal.

Han var suveren i Kitzbühel-comebacket fredag, men venter fortsatt på utforseieren i den berytktede bakken. Før lørdagens renn hadde han bare én pallplass i den brutale og knalltøffe utfortraseen. Den kom i 2014.

– Jeg syns jeg kom helt ok igang faktisk, men jeg klarte ikke å kjøre fra de andre i mellompartiet. Så gjorde jeg en skikkelig dårlig sving og ble litt utålmodig. Tiden gikk fort. Det var ikke noe vinnerløp, men helt greit. Litt surt nå, men sånn er det, sier Svindal og oppsummerer:

– Det er gøy å komme til Kitzbühel, men det er søren meg godt å reise herfra også!

Falt stygt

For to år siden falt Svindal stygt i den samme bakken og ødela kneet. Et par operasjoner og to comeback senere har han imponert stort i vinter - spesielt i utfor. Der hadde han vært på pallen i samtlige renn før lørdagens konkurranse.

Kjetil Jansrud endte på en tiendeplass. Også han tapte mye tid i den siste tredelen av den glattpolerte Kitzbühel-traseen.

Johan Clarey kjørte ut og suste inn i sikkerhetsnettet. Heldigvis så det ut til å gå bra med den franske løperen.