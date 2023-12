Tysk hemmelighet vekker oppsikt: – Den forsvinner i posten

– Det er folk som har prøvd å kjøpe den til skampris. Men når den sendes, forsvinner den i posten, sier Marius Lindvik til NRK.

De norske hopperne vet ikke om tyskerne har en fordel eller ikke. Men én ting er sikkert:

Tyskland bruker en helt egen binding, og ingen andre vet hva som skjuler seg i den.

– Jeg vet ikke hva greien er, men jeg tror ikke tyskerne vil at verken vi eller resten av verden skal få tak i den, sier Lindvik.

– Akkurat hva som er under dekselet vet man ikke. Men den er åpenbart bra ettersom alle de sverger til den, sier Johann André Forfang til NRK.

SPESIALBINDING: Denne bindingen er det bare tyskerne som får bruke. Resten av hopperne bruker en annen type. Foto: Brede Bleiklie Thomassen / NRK

Tyske Andreas Wellinger vant torsdagens kvalifisering i Oberstdorf, men er ordknapp på spørsmål rundt den unike bindingen.

– Jeg vil ikke si at det er noe spesielt med den. Vi har en egen fabrikk i Tyskland som lager de, og det er grunnen til at bare vi har det.

Var imot binding

Ifølge Halvor Egner Granerud har Tyskland en egen binding på grunn av at de ikke tillot Slatnar-bindingen da den kom. Den som resten av hoppsirkuset bruker.

– De har laget sin egen binding som er godkjent for dem. Men den er ganske hemmelig, og jeg vet ikke hvordan den ser ut inni, sier Granerud til NRK og fortsetter:

– De har nå hoppet med den og landet på kulen, og hoppet med den når det går langt. Det er nok en fordel når teknikken sitter, og så er det ingen som bryr seg når teknikken ikke er like god.

SLATNAR: Halvor Egner Granerud med Slatnar-bindingen som resten av verden bruker. Foto: Geir Olsen / NTB

Men akkurat nå sitter teknikken for tyskerne. I verdenscupen sammenlagt har Tyskland fire utøvere topp ti, og har gode muligheter til å kjempe om en etterlengtet seier i Hoppuka.

Den første siden Sven Hannawald gjorde det i 2001/2002-sesongen.

– Det er en trist historie. Vi har hatt mange år der jeg har trodd at det skulle gå, men så skjer det ikke. Det skjer hver gang, men jeg håper at laget kan klare det i år, sier Sven Hannawald til NRK.

HOPPHELT: Sven Hannawald var forrige tysker som vant Hoppuka. Det skjedde i 2001/02-sesongen. Her er han på plass i Oberstdorf. Foto: Brede Bleiklie Thomassen / NRK

En tysk seier betyr alt

Hannawald vet alt om press i hoppbakken. Den tidligere tyske utøveren har OL-gull, fire VM-gull og har vunnet Hoppuka.

– Alle har et stort press, men jeg ser på de tyske fjesene at de er rolige og smiler. De virker å være på et godt mentalt sted, og det er et godt tegn syns jeg. Forhåpentligvis klarer de det i år, sier Hannawald.

Blant de tyske favorittene er Wellinger, Pius Paschke og Karl Geiger. Geiger er fra Oberstdorf og vet hva en seier vil bety for det tyske folk.

ANDREPLASS: Karl Geiger tok andreplassen i torsdagens kvalifisering på hjemmebane i Oberstdorf. Foto: KERSTIN JOENSSON / AFP

– Det er kjempeviktig. Hvert år blir vi spurt: «Når skal det skje?» Det er det store fokuset for laget. Vi gjør alt for å klare det, sier Geiger til NRK.

Men de blir nødt til å hamle opp med utøvere som Stefan Kraft, Ryoyu Kobayashi og Marius Lindvik dersom tyskerne skal sikre seg gullørnen.

– De vet at hvis de gjør småfeil, så vil tyskerne være der. Vi har ventet i 22 år. Østerrike har vunnet mye, Norge har vunnet. Alle har vunnet etter jeg la opp. Men ingen tyskere. Så vi ber om at det skal skje, og forhåpentligvis er det en tysker på topp den 6. Januar, avslutter Hannawald.

Hør fredagens renn fra Oberstdorf på NRK Sport fra klokken 17.00.