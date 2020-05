Samling for hockeylandslaget

Petter Thoresen samler aktuelle landslagsspillere i Holmen Ishall i noen uker framover for å holde spillerne i gang.



– Vi har leid Holmen Ishall i et par uker framover for landslagene. Det blir samlinger tirsdager og torsdager, sier konsulent Ole-Kristian Tollefsen til NTB.



Norge skal etter planen spille OL-kvalifisering i august mot Sør-Korea, Danmark og Slovenia i Hamar. Den turneringen er det fortsatt usikkert om kan gå av stabelen.