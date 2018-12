Den tyske alpinisten Stefan Luitz etterforskes nå av det internasjonale skiforbundet (FIS) for et mulig brudd på antidopingreglementet.

Dermed risikerer tyskeren å bli diskvalifisert fra storslalåmkonkurransen i Beaver Creek forrige gang. Skulle det skje, vil norske Henrik Kristoffersen rykke opp på tredjeplass i konkurransen som ble gjennomført søndag.

Den svenske TV-kanalen SVT har fredag kveld publisert et bilde av at tyskeren sitter med en oksygenmaske foran ansiktet. NRK har fått tillatelse til å bruke bildet.

Bryter ikke WADA-reglene

Rapportene sier at Luitz pustet inn oksygen fra en maske mellom de to omgangene. Det internasjonale skiforbundet (FIS) bekrefter fredag at de undersøker saken, men ønsker ikke kommentere om det eventuelt får konsekvenser.

I antidopingreglene til FIS fører brudd på reglene automatisk til diskvalifikasjon. Inhalering av oksygen fra maske står på listen til FIS, men er ikke på Antidopingbyrået WADA sin liste.

Dermed kan tyskeren slippe unna med en advarsel, men FIS sier fredag ettermiddag at de ikke har kommet fram til noen konklusjon, skriver NTB.

Innrømmer feilen

Direktør for alpint i Det tyske skiforbundet, Wolfgang Maier, innrømmer at de har gjort en feil, men sier til DPA at de ikke var klar over at FIS-reglene ikke er like reglene til WADA.

– Vi aksepterer det dersom noen sier vi har brutt reglene, men vi har ikke dopet oss. Vi er ingen juksemakere, sier Maier.

Lørdag stiller tyskeren til start i storslalåmrennet i Val d'Isere i Frankrike. Der står også resten av verdenseliten på startstreken, blant annet nevnte Kristoffersen, Marcel Hirscher og Leif Kristian Nestvold-Haugen.