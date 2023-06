Tvilsom til eget lags uttalelser: – Spill i media

Tadej Pogacar, vinner av Tour de France i 2020 og 2021, eller Jonas Vingegaard, vinner av Tour de France i 2022. Det har i all hovedsak vært duellen «alle» har snakket om i forkant av årets Tour de France.

Men ifølge sjefen til Pogacar i UAE Team Emirates, Mauro Gianetti, vil Adam Yates stille til start i en delt kapteinsrolle sammen med Pogacar. Det fortalte Gianetti i et intervju med den franske storavisen L'Équipe onsdag.

Et spill for galleriet eller et reelt alternativ? Det er spørsmålet store deler av sykkelverden nå stiller seg, før lørdagens åpningsetappe i Bilbao.

– Det må vi vente og se. Vi må tro på det de sier og så må vi bare vente og se, sier danske Vingegaard til NRK.

FOKUSERT: Jonas Vingegaard er favoritten før årets Tour de France. Foto: Thibault Camus / AP

– Gøy med litt overskrifter

I UAE Team Emirates mener norske Vegard Stake Laengen at det først og fremst er Pogacar som gjelder.

– Men Yates er en utrolig sterk rytter. Hadde han vært på et annet lag hadde han vært en podiumskandidat. Jeg tror han kan være med der oppe og så gjelder det å se hva som skjer litt dag for dag og så må vi spille kortene våre på best mulig måte. Det er alltid en fordel å ha to sterke ryttere der oppe.

BETRODD MANN: Vegard Stake Laengen har vært en del av UAE-laget som har vunnet Tour de France med Pogacar to ganger tidligere og er klar på at laget nok kun er fornøyd med sammenlagtseier i årets Tour. – Det betyr mye også for meg at han stoler på meg og at jeg har funnet min plass i laget her, sier nordmannen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Er det litt for å senke presset på Pogacar at laget lanserer to kapteiner?

– Jeg tror alltid det er litt spill i media før Touren starter og gøy med litt overskrifter, sier nordmannen, og fortsetter:

– Jeg tror ikke vi skal le det helt bort heller. Når laget sier det, så er det en mening med det. Han var kaptein i Romandie rundt og Dauphiné, så han er vant til å være kaptein også. Vi må bare spille de kortene så lenge vi kan.

Yates: – Støtter Tadej 100 prosent

Yates selv bemerket i møte med NRK etter lagpresentasjonen i Bilbao torsdag kveld at det var uvanlig mange som ville ha en bit av ham. Briten er klar på hvor han står før rittet:

– Vi støtter Tadej 100 prosent. Vi vet alle hvor god han er og hva han er kapabel til. Han har vært ute en god stund med skade, men vi har alle sett ham på trening nylig. Slik jeg ser det er han i kjempeform og vi støtter ham 100 prosent, sier Yates.

– Er det laget som prøver å dempe presset på Pogacar?

– Ikke egentlig. Det jeg tror Mauro prøver å si at det er godt å ha kort å spille i finalen, spesielt i den siste uka. Når det blir kaotisk og folk blir slitne, så vi får se. Tadej er førsteprioritet, og så får vi se hva som skjer, sier han.

TO I GENERALPRØVEN: Adam Yates var nærmest Vingegaard i Critérium du Dauphiné tidligere i juni. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Vant i Slovenia

På en pressekonferanse tidligere torsdag meldte Pogacar at han har rundt «60-70 prosents mobilitet» i håndleddet. Det er velten fra Liège-Bastogne-Liège i slutten av april som har skapt problemer for sloveneren.

Den gjorde også at han sto over alle de tradisjonelle oppkjøringsrittene til Tour de France og istedenfor ladet opp i høyden, før han kjørte det slovenske mesterskapet forrige helg. Der vant han både tempoen og fellesstarten.

– Jeg tror beina er gode. Mentaliteten er kjempegod. Jeg håper jeg er klar, sier Pogacar.

– Jonas er åpenbart mannen å slå. Han viste seg fra en dominerende side i Dauphiné og han har sagt at han ikke var i sin beste form. Vi kan ikke vente med å se hvordan han vil gjøre det nå. Jeg kunne ikke være i Dauphiné, men Adam var der. Adam kom rett fra en treningsleir til Dauphiné og var tett på Jonas (nummer to, 2.23 bak Vingegaard). Jeg tror vi kan være supersterke sammen, sier Pogacar.