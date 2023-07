Tvillingoppgjør i Tour de France – Adam Yates vant første etappe

På åpningsetappen av Tour de France i Bilbao viste det norske Uno-X-laget seg tidlig frem og var lenge med i teten.

Men ti kilometer før mål dro tvillingbrødrene Yates ifra. Simon Yates (Jayco – Al Ula) måtte se seg slått av bror Adam (UAE). Like bak var trioen Tadej Pogacar (UAE), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) og joker Victor Lafay (Cofidis). Pogacar sikret tredjeplassen og viktige sammenlagtpoeng.

Tobias Halland Johannessen ble beste nordmann på 30.-plass.

Den danske Uno-X-rytteren Jonas Gregaard var først over stigningen Côte de Laukiz og vant kampen om de første to klatrepoengene. På den neste stigningen kom han derimot til kort mot Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) og Simon Guglielmi (UCI). Og det ble med de poengene for dansken.

Torstein Træen var uheldig midtveis i etappen da han ble felt i en velt. Nordmannen kom seg heldigvis raskt på beina igjen og ble tildelt en ny sykkel og tok igjen bruddet.

Sportssjef i Uno-X Kurt Asle Arvesen forteller til NRK at Træen har en hoven albue.

– Han hadde problemer med å bremse den siste delen. Da er det noe som ikke er helt rett. Forhåpentligvis er den bare forslått, sier Arvesen som sier at legen skal vurdere om albuen må tas røntgenbilde av.

Pallkandidaten Enric Mas (MOV) brøt rittet etter en velt i en utforkjøring.