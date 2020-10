Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg får spille 90 minutter og synes jeg gjør en god kamp. Det skal jeg ta med meg, og jobbe hardt for å bli enda bedre rustet for 90-minuttere. Det får jeg ta med meg, og så skal vi sette ballen i mål etter hvert, sier Alexander Sørloth til Viasat etter sin første kamp fra start for RB Leipzig.

Det skjedde etter det som må kunne betegnes som ei meget turbulent uke for den norske landslagsspissen.

Og uka ble ikke bedre da Jhon Córdoba ga Hertha Berlin ledelsen etter ni minutters spill.

Allerede to minutter senere var Sørloth imidlertid nest siste Leipzig-spiller på ballen da Dayot Upamecano utlignet til 1–1. Sørloth kom aldri til noen store sjanser i første omgang, og i Viasat-studio felte Rune Bratseth og Jan Åge Fjørtoft følgende dom:

– Han klarer seg helt greit, synes jeg, han viser stadig vekk at han er i stand til å behandle ballen og har et blikk for medspillerne sine. Men er få muligheter til å få satt en scoring, som hadde vært kjekt for ham å få så tidlig som mulig i Leipzig-karrieren, sa Bratseth.

KLAR TALE: Jan Åge Fjørtoft. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Virker han preget? Ikke i det hele tatt. Han har vært utpå der og spilt fotball i dag, sa Fjørtoft.

Tverrliggertreff

I andre omgang fikk Leipzig tidlig litt bedre arbeidsvilkår. Deyovaisio Zeefuik kom inn ved pause for Hertha, og mindre enn fem minutter senere ble han sendt i garderoben etter to gule kort.

Det måtte likevel et straffespark til for at Marcel Sabitzer skulle kunne gi Leipzig 2–1 etter 77 minutters spill.

I det 89. minutt sendte Sørloth avgårde noe som så ut som et innlegg, men som traff tverrliggeren. Nærmere kom ikke trønderen scoring, og derned er han målløs etter sine fire første bundesligaopptredener for Leipzig.

Til gjengjeld kan Sørloth kalle seg ligaleder, ettersom Leipzig fortsatt holder Bayern München på et poengs avstand.

– Tar det internt

– Jeg synes jeg gjør en ok innsats, jeg presser som jeg skal gjøre og så er det litt for mye nesten foran mål. Jeg savner den ordentlige hundreprosentsjansen man kan sette i mål. Men lagkameratene ser etter meg, og det er fortsatt ting å gå på, og sånn skal det være, oppsummerer Sørloth.

– Jeg har det veldig fint og ønsker ikke å kommentere utover det. Som sagt, det tar vi internt, sier Sørloth.

Fra studio i Oslo følger Jan Åge Fjørtoft opp med følgende spørsmål:

– Betyr det at når vi møtes på Old Trafford, så har dere tatt det internt og Alexander Sørloth er norsk landslagsspiller som tar oss til et VM igjen?

– Jeg kommenterer ingenting, som sagt, vi tar det internt. Jeg følte jeg la saken død i pressemeldinga mi, og der er vi nå, svarer Sørloth.

Den turbulente uka

Det var onsdag det eksploderte rundt Alexander Sørloth, da VG avslørte detaljer fra en krangel mellom ham og landslagssjef Lars Lagerbäck på et evalueringsmøte etter EM-kvalifiseringstapet mot Serbia. Til slutt skal Lagerbäcks assistent Per Joar Hansen ha gitt Sørloth følgende beskjed: «Ett ord til, så er det rett ut!»

Torsdag kom Norges Fotballforbund med en pressemelding, der Lars Lagerbäck sa:

«Jeg tåler godt at det uenigheter om fotballfaglige spørsmål. Alexander kom imidlertid med flere anklager som ikke omhandlet hvordan vi spiller fotball, men som gikk på at Per Joar Hansen og jeg var inkompetente som trenere både leder- og fotballmessig.»

Og:

«Etter 30 år i internasjonal fotball har jeg aldri opplevd at spillere har gått over grensen på denne måten.»

Men Lagerbäck innrømmet samtidig å ha kommet med følgende stikk til Sørloth, med referanse til en stor sjanse spissen misbrukte i en EM-kvalifiseringskamp mot Kypros: «Du var inte så kaxig för två år sedan i Cypern.»

Nederst i pressemeldingen sto det dessuten at Alexander Sørloth selv ikke ønsket å gi ytterligere kommentarer i saken.

Krangel i media

Men samme dag slo Sørloth, via sin agent Morten Wivestad, tilbake med følgende uttalelse via NTB.

«Jeg har aldri sagt at noen i trenerteamet er inkompetente. Aldri. Jeg har etter at vi spillere ble bedt om å komme med tilbakemeldinger, sagt at jeg var veldig kritisk til hvordan vi forberedte oss til kampen mot Serbia. Også de taktiske vurderingene som ble gjort underveis.»

Da svarte en NFF med en ny pressemelding, der de understreket at forbundet står fast ved sin versjon av saken.

Og dette er bare kortversjonen av oppladningen til det som lørdag ettermiddag skulle vi se seg å bli Alexander Sørloths første bundesligakamp for start for RB Leipzig.

Klar beskjed fra Bratseth og Fjørtoft

Konflikten var også tema i Viasat-studio før kampen, der to av Norges største landslagsprofiler gjennom tidene kom med et tydelig råd.

– Nå handler det om Norges fotballandslags framtid, så nå må vi bare slutte med dette tullet, for vi kan ikke lenger nå kommunisere i avisene, sa Jan Åge Fjørtoft.

KLAR TALE: Rune Bratseth. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg

Både han og Rune Bratseth er klokkeklare på at konflikten må løses så raskt som mulig.

– Etter min mening er den eneste løsninga, og det må skje fortest mulig, at de det angår må sette seg sammen og snakke seg sammen. Skrive minst mulig. Snakke sammen, bli enig, sa Bratseth, og refererte til at Nils Arne Eggen sitter på den beste løsning.

– Jeg leste at Nils Arne Eggen har sagt at løste konflikter er som en nyforelskelse, det har jeg hørt tusen ganger, men han har et godt poeng. Jeg tror faktisk det er mulig at når de har hatt en sånn feide og finner ut av det med hverandre, kan det gi litt framdrift og energi, og det er å håpe, sa Bratseth.