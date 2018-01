Tvedt må forklare seg for Idretts-Norge

– Etter de siste rundene med innsyn har det vært flere i organisasjonen som har gitt uttrykk for at de ønsker mer informasjon om situasjonen og de konkrete sakene som har vært omtalt i media, sier generalsekretær i Norges idrettsforbund, Karen Kvalevåg, til NRK.

Nå innkalles derfor presidentene i særforbundene og styrelederne i idrettskretsene til et informasjonsmøte 24. januar.

Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Karen Kvalevåg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ønsker informasjon

Etter at Norges idrettsforbund åpnet for innsynsrunder for media i regnskapet, har kritikken haglet fra både medlemmer og politikere mot forbundet for bruken av konsulenttjenester fra First House og høye alkoholregninger under middager med samarbeidspartnere.

Troms idrettskrets har krevd ekstraordinært idrettsting etter innsynsrundene, uten at de foreløpig har fått gjennomslag for dette.

En ringerunde NRK gjorde i november 2017, avslørte stor misnøye blant kretslederne, men med unntak av leder i Troms idrettskrets, Knut Bjørklund, hadde lederne fortsatt tillit til idrettspresident Tom Tvedt.

Idrettsstyret har likevel mottatt flere henvendelser fra bekymrede medlemmer etter avsløringene.

Blant annet har Norges Skiforbund henvendt seg til Idrettsstyret med ønske om et oppklaringsmøte.

Slik får man et ekstraordinært idrettsting Ekspandér faktaboks Minst en av følgende kriterier må være innfridd, ifølge NIFs lover: Vedtak av Idrettstinget.

Enstemmig vedtak av Idrettsstyret.

Krav fra idrettskretser og/eller særforbund som representerte minst 40 stemmeberettigede representanter på forrige ting.

Krav fra minst 2/3 av særforbundene. Et ekstraordinært idrettsting innkalles av Idrettsstyret med minst en måneds varsel. Ekstraordinært idrettsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget.

– Åpner for debatt

Kvalevåg forteller at medlemmene har vært opptatt av avsløringene i media om høye reiseregninger og innleide konsulenttjenester.

I siste innsynsrunde kom det fram at NIF har brukt over ti millioner på konsulenttjenester fra First House.

Reiseregningene viste også at NIF betalte over 100.000 kroner for alkohol på samme restaurant under London-OL i 2012.

– Idrettsstyret ønsker å høre på de signalene som organisasjonen kommer med. Her vil det bli gitt anledning til å komme med de spørsmål, kommentarer eller råd som en ønsker å gi Idrettsstyret, forteller generalsekretæren.

– Er du forberedt på at det kan bli reist mistillit mot styret?

– Det synes jeg det er vanskelig å svare på.

– Vi åpner for den debatten som organisasjonen ønsker seg. Vi står for åpenhet og demokrati, og da må vi vise at vi åpner for debatt, sier Kvalevåg.

Leder i Troms idrettskrets, Knut Bjørklund. Foto: NRK

– Reiser kravet på nytt

Bjørklund i Troms idrettskrets ser positivt på at det nå blir et møte med kretsene og særforbundene.

– Jeg håper at det nå kommer et tydeligere signal om et ekstraordinært idrettsting, sier han.

– Jeg kommer til å reise kravet på nytt under møtet og flere ganger før den 24. januar, og utfordrer de store særforbundene om å ta en tydeligere stilling i saken, kommenterer kretslederen.