Tvedt alene til OL: – Klart dette blir skadelidende for styret

Idrettspresidenten er den eneste fra NIF-styret som setter seg på flyet til Sør-Korea neste måned. Grepet tas for å spare penger i en økonomisk tøff tid for idrettsforbundet.

– Styret tok konsekvensen av den økonomiske situasjonen de sto overfor i fjor sommer med å påse at man hadde kontroll. Idrettsstyret reiser derfor ikke til OL, sier Tvedt til NRK.

Han sier det var en helt nødvendig avgjørelse av NIF-styret å droppe OL-tur for å opprettholde ansvarligheten.

– Det er en totalvurderingen av økonomien. Styret har vært svært opptatt av å ha kontroll på økonomien og egenkapitalen. Det har vi nå med de tiltakene vi har gjort.

På IOCs regning

Nedskjæringene betyr at NIFs styre og administrasjon kommer til å ha betydelig færre folk til stede under årets OL og Paralympics enn det som har vært vanlig praksis.

I tillegg til idrettspresident Tvedt og generalsekretær Karen Kvalevåg, som begge reiser på IOCs regning, deltar visepresident Kristin Kloster Aasen, men hun er først og fremst på plass som medlem av IOC.

– Det blir betraktelig færre representanter enn tidligere. Jeg har ikke funnet noe liknende tilbake i tid. Dette er første gang i historien den norske olympiske komité ikke er tilstede under olympiske leker, sier Tvedt.

– Var dette en vanskelig beslutning å ta?

– Hele verdens idrettsfamilie skal møtes. På politisk nivå er det klart idrettsstyret skulle vært tilstede. Også for å følge opp sine utøvere. Det er et stort politisk arbeid som skjer der borte, og kontakter knyttes. Det er klart dette blir skadelidende for styret, men det er et ansvarlig styre som har tatt denne beslutningen, svarer idrettspresidenten.

– Det er viktig å knytte nettverk i det idrettspolitiske landskapet om vi skal være med på å påvirke de store spørsmålene. Da må vi være tilstede og delta i debattene, fortsetter Tvedt.

Bygger omdømme

Kristin Kloster Aasen skulle gjerne sett en større delegasjon fra den norske idrettsledelsen under lekene i Pyeongchang.

– Det er realitetene som styrer beslutninger som blir tatt. Det er klart at for idrettsstyrets del skulle man ønsket at man var flere, men sånn er det. Praksisen, i alle fall i min periode, har vært at hvert idrettsstyremedlem har reist til ett OL og ett Paralympics i løpet av sin styreperiode, sier det norske IOC-medlemmet til NTB.

– Det er viktig at vi er nøkterne på alt og bygger opp igjen omdømme og tillit, så får vi se hva som er rett framover. Jeg tenker slik at man til enhver tid må se på hva som gagner den situasjonen man er i. Man reiser fordi det skal gi noe tilbake til norsk idrett, sier generalsekretær Karen Kvalevåg til NTB.