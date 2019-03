Kun én tviler på EM-sluttspill

Eliteseriens trenere er stort sett enige om at Norge tar seg til et EM-sluttspill, enten via kvalifiseringen eller nasjonsligaen. Elleve trenere ble spurt om Norge går til sluttspillet, men en som ikke var like sikker var Strømsgodsets Bjørn Petter Ingebretsen: – Jeg tviler på det. Da blir jeg positivt overrasket hvis vi klarer det, sier Ingebretsen. I kveld møter landslaget Sverige på Ullevaal, og det er en nøkkelkamp sier de fleste trenerne. – Vi må starte med en trepoenger her i dag. Det er vi avhengige av, sier Sarpsborg 08s trener Geir Bakke.