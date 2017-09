TV2: – Edvartsen-epostene kom fra dommerens villa

Fire e-poster har i høst har vært sentrale i konflikten mellom tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen og Norges Fotballforbund. Lørdag morgen skriver TV2 at NFF har sporet de fire e-postene – og to nye – til Edvartsens villa på Kongsvinger.

Felles for e-postene er at de inneholder til dels sterk kritikk av dommersjef Terje Hauge og NFF-ledelsen, og ros av Edvartsen som dommer.

TV2 skal ha brukt et firma spesialisert på datalagring til å finne IP-adressen på flere av disse e-postene, og de sammenholdes med adressen på en e-post Edvartsen skrev da han bestilte IKT-utstyr til tre av sine ansatte.

Ifølge TV2s opplysninger har Edvartsen selv bekreftet overfor NFF at han sendte denne bestillingen, men han har de siste ukene benektet at han har sendt de andre e-postene. TV2 har sporet to e-poster sendt redaksjonen, og har fått samme oppslag på IP-adressen, som treffer en villa tilhørende Edvartsen i Kongsvingerområdet.

– Helt umulig

Den tidligere toppdommeren har avvist alle påstander om at det er han som er avsender.

– Jeg kan bevise at det er helt umulig at jeg har vært pålogget IP-adressen som disse e-postene har blitt sendt fra på disse tidspunktene. Den ene datoen var jeg blant annet på påskeferie, sa Edvartsen til VG for to uker siden.

Ifølge TV2 har fotballforbundet bevis for at Edvartsen dro hjem den aktuelle dagen, og det skal være et av bevisene de vil benytte seg av i den kommende tvistesaken. Edvartsen og NFF er på vei inn i rettssystemet, etter at Edvartsens advokat torsdag gjorde det klart at de valgte ikke å gå inn i forhandlinger.

Detaljene blir kjent i retten

NFFs direktør for kommunikasjon og samfunn, Svein Graff, sier han ikke kan bekrefte TV2s opplysninger.

– NFF har avsluttet arbeidsforholdet til Edvartsen med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Nå skal saken opp for retten, og der vil detaljer bli kjent. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken, skriver Graff i en SMS til NRK.

– Ukjent for oss

John Christian Elden, Edvartsens advokat, har lest TV2s sak om e-postene. Han reagerer sterkt.

– Det er interessant hvordan NFF bruker TV2 til å spre uriktige påstander og hvordan TV2 driver enkildejournalistikk her.

– Dette avdekker i alle fall NFFs ulovlige granskning, men det blir ikke riktigere av den grunn. Jeg skjønner imidlertid de som mener NFF er en krevende arbeidsgiver og forening, skriver han i en sms til NRK.

– Disse opplysningene er ukjente for oss, og de er heller ikke påstått fra NFFs side, skriver han videre.