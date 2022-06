TV 2: Solbakken overrasker med lagoppstillingen

Ruud-leiren slår tilbake mot påstand: – Det er ren løgn

Etter at Casper Ruud (23) ble klar for semifinalen i Roland Garros-turneringen hevdet motstander Holger Rune at Ruud jublet i ansiktet hans etter kampen. Nå beskylder begge leire hverandre for løgn.