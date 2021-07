TV 2: Søderlund klar for Brann

Ruud videre til kvartfinalen

Casper Ruud fulgte opp forrige ukes ATP-triumf i Båstad med å slå østerrikeren Dennis Novak i en tøff duell i sveitsiske Gstaad.

2.-rundekampen mellom de to tennisspillerne var over på drøyt halvannen time og endte 6-4, 7-6 (7-5) i nordmannens favør. Seieren over den 124.-rankede østerrikeren kom ikke billig.

Gjennom store deler av kampen slet Ruud med å utfordre Novak på østerrikerens serve. Ruud hadde tre bruddballer i sjette game, men måtte vente til tiende game før han endelig klarte å bryte motstanderen. Dermed endte settet 6-4. (NTB)