TV 2: Kurt Asle Arvesen ferdig i Uno-X

Kurt Asle Arvesen har fått beskjed fra Thor Hushovd om at han ikke er ønsket med videre i Uno-X.

Det bekrefter han selv til TV 2.

Arvesen sier han ble informert torsdag formiddag om beslutningen.

– Det var bestemt, og da var det heller ikke vits i å prøve å argumentere for at jeg skulle være med videre. Det er jeg heller ikke interessert i når de ikke ser verdien av å ha meg med, sier han.

Den tidligere proffsyklisten sier videre at begrunnelsen var at de ikke dro i samme retning.

– Jeg har hatt en litt rar følelse i hele år. Jeg har blitt fratatt flere av de vanlige arbeidsoppgavene jeg har hatt de siste syv årene. Jeg tenkte innledningsvis at det kanskje var et resultat av at Hushovd var ny i laget, at han ville involvere seg og bli kjent med laget, og at vi ville finne tonen arbeidsmessig etter hvert. Men det skjedde jo ikke, sier Arvesen.

Hushovd bekrefter til kanalen at det er uenighet om veien videre som fører til avskjedigelsen. Blant dem som reagerer på Arvesens exit, er tidligere Uno-X-topp Jens Haugland, som hadde Hushovds stilling.

– Tungt å se, vanskelig å forstå. Lagets mest samlende person, brobygger og strateg. I den mest suksessfulle sesongen noensinne. En legende som bygde folkets lag, skriver Haugland på Twitter/X.