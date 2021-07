TV 2: Dønnum klar for Belgia

Ezinne Okparaebo legger opp

Sprintstjerna Ezinne Okparaebo (33) legger opp. Det bekrefter hun overfor VG.

Hun har vært aktiv friidrettstøver i 16 år, og har norgesrekorden på 100 meter. Den tok hun i OL i London i 2012. I tillegg har hun vunnet NM 14 ganger.

– Nå har jeg slått meg til ro med det, men det har vært en prosess. Jeg ville ikke gi meg for tidlig, så det er en prosess og så kommer man til en erkjennelse at det er rett for meg. Nå gir jeg det fra meg, sier Okparaebo til VG.

Hun konkurrerte sist i et større stevne i august 2019. Okparaebo deltok i OL i 2008, 2012 og 2016, men kvalifiserte seg aldri for årets sommerleker i Tokyo.