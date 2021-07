– Jeg føler at jeg ikke har det så gøy. Jeg ville at de olympiske lekene skulle være for meg selv, men det føltes som om jeg fortsatt gjorde det for andre mennesker - og det gjør vondt i hjertet mitt når jeg gjør det jeg elsker har blitt tatt fra meg.

USAs turnyndling Simone Biles var åpen om de mentale utfordringene hun sliter med da hun møtte pressen etter tirsdagens dramatiske lagfinale i turn.

Tirsdag ga hun USA en dårlig innledning på lagkonkurransen da hun misset i den innledende sprangøvelsen. Biles så ut til å skli i landingen og landet nesten på knærne.

I etterkant valgte hun å trekke seg.

Biles er en av OLs aller største profiler. Hun tok fire gull under sommerlekene i Rio for fem år siden.

Dramatisk

24-åringen forsvant deretter ut av turnhallen i Tokyo sammen med en fysioterapeut, før hun senere vendte tilbake. Da var den ene foten hennes bandasjert stramt.

Sofie Bråten kommenterte hendelsen for Discovery. Foto: Christian Thomassen / NTB

Biles ble erstattet i det amerikanske laget av Jordan Chiles.

«Simone har trukket seg fra lagfinalen av medisinske årsaker. Hun vil bli vurdert daglig for å få medisinsk klarhet rundt kommende konkurranser», sa USAs turnforbund til nyhetsbyrået AFP i en uttalelse.

Tidligere toppturner Sofie Bråten kommenterte konkurransen direkte som ekspert for Discovery. Ved første øyekast så det ikke ut for henne som en alvorlig skade.

– Mentale årsaker

Bråten tviler ikke på at skaden hindret henne fra å delta videre, men legger til at det kan være flere grunner til at Biles kastet inn håndkleet.

– Hun har tidligere vært ærlig på at hun har slitt med det vanvittige presset som legges på henne. Det er forventet at hun skal være den beste. Ikke bare her og nå, men gjennom tidene. Det har også alltid vært veldig viktig for henne å ha familien på tribunen. Det har hun ikke nå. Alt dette kan ha hatt noe å si, tror Bråten.

NBC-journalist Monica Alba skriver på Twitter tirsdag at Biles' trenerapparat skal ha oppgitt mentale forklaringer på at Biles valgte å trekke seg fra konkurransen.

Overfor Reuters bekrefter superstjernen dette.

– Ingen skade, nei. Kun stoltheten fikk en liten skade, sier hun til Reuters.

Biles: – Tilbake torsdag

I et intervju med BBC sier hovedpersonen følgende om årsaken til at hun trakk seg fra konkurransen.

– Jeg håndterer noen personlige ting som vil bli fikset i løpet av de neste dagene, sa hun kort.

På spørsmål fra kanalen om hun ser for seg å konkurrere i torsdagens allround-finale, svarte Biles bekreftende «ja».

Biles la mandag ut et innlegg på Instagram der hun var åpen om hun kjente på det enorme forventningspresset.

– Jeg føler virkelig at jeg til tider har verdens tyngde på skuldrene mine, skrev hun i innlegget.

– Jeg er helt ødelagt

Den amerikanske turnprofilen Aly Raisman er blant dem som ser med vantro på tirsdagens Biles-nyhet.

– Det er fryktelig. Jeg vet at alle idrettsutøverne drømmer om dette øyeblikket hele livet, og derfor er jeg bare helt ødelagt. Jeg er åpenbart veldig bekymret på hennes vegne og håper bare at Simone har det bra, sier Raisman i et intervju med Today.

Biles er en av de aller største profilene i OL.

– Jeg tenker bare på den mentale innvirkningen dette må ha på Simone. Jeg har sett hvor mye press som har vært på henne i månedene frem mot lekene. Det er bare hjerteskjærende, jeg føler meg forferdelig, sier Raisman.

Biles, som normalt er en av verdens beste i sprang, skulle også ha konkurrert i skranke, bom og frittstående for USA i lagfinalen.

24-årige Biles har i en årrekke vært en av turnsportens aller største frontfigurer. Hun står med totalt 30 medaljer i VM- og OL-sammenheng. Det kan få vise maken til.

Enorme forventninger

Den amerikanske jentas prestasjoner så langt under OL i Tokyo har samtidig fått enkelte til å stille spørsmål ved hennes form. Biles kvalifiserte seg for finale i alle de fire apparatfinalene og hadde beste poengsum i kvalifiseringen til den individuelle mangekampen, men hun gjorde en uvanlig feil i frittstående og var nær ved å misse finalen i skranke.

Simone Biles er en stor profil. Foto: Gregory Bull / AP

Forventningene til turnstjernen er enorme, og Biles har tidligere i OL satt ord på det presset hun lever under.

Til tross for at hun måtte bryte konkurransen får Biles sølvmedaljen det amerikanske laget endte med i lagfinalen. Det russiske laget tok gullet med poengsummen 169,258. Amerikanerne ble slått med nesten tre og et halvt poeng etter at Biles-erstatter Chiles klikket i frittstående.

Bronsemedaljen gikk til Storbritannia. (NTB/NRK)