Ein kommentators mareritt

Trenaren for Kosovos U21-lag har teke ut to spelarar med same namn til EM-kvaliken mot Andorra og Tyrkia.

Begge heiter Lirim Kastrati, men er frå ulike byar. Den eine spelar for Bologna i Italia, den andre for Lokomotiv Zagreb i Kroatia.

Begge er 20 år, men den eine er 17 dagar yngre og 10 cm kortare enn den andre.