Tung proffdebut for Hovland

Viktor Hovland fikk det ikke helt til å stemme under Travelers Championship. 21-åringen, som nylig gikk fra å være amatørspiller til å bli proff, klarte ikke å følge opp 12.-plassen fra U.S. Open. På søndagens avsluttende runde endte Hovland tre slag over par, og faller foreløpig 20 plasser fra gårsdagen. Totalt endte Hovland ett slag under par, noe som holder til en foreløpig 54.-plass, før de beste er ferdigspilt.