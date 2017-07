Tuftes makker: – Imponert over at han gidder

Han er 41 år, men fortsatt i verdenstoppen. I helgen ror Olaf Tufte verdenscup i Luzern i Sveits, der han fortsetter den imponerende sesongstarten.

– Han har aldri vært bedre med meg som sjef, sier Johan Flodin, som tok over som landslagssjef for fem år siden.

– Siden jeg begynte for fem år siden har han hvert år jobbet for å vende tilbake til formen han hadde da han var 25 år. Og han blir bedre for hvert år, sier Flodin til NRK.

– Imponert over at han gidder

Tufte ror dobbeltsculler sammen med Kjetil Borch. I forrige verdenscupstevne tok båten andreplass bak New Zealand. I Luzern denne helgen må duoen nøye seg med B-finale etter fjerdeplass i semifinalen lørdag.

Borch innrømmer at han må «roe ned» veteranen litt.

– Han har 16 baller i lufta til enhver tid, så jeg kan hjelpe ham med å holde litt tilbake. Han har hatt en av de beste sesongåpningene på de åtte siste årene, sier Borch imponert.

– Hva imponerer det mest med Olaf?

– Jeg er mest imponert over at han gidder å ro fortsatt ... Neida. Jo, faktisk. Det er det som imponerer meg mest, sier Borch og ler.

Sett denne?

VANT: Olaf Tufte og Kjetil Borch vant sitt innledende heat i dobbeltsculler fredag, men ble nummer fire i semifinalen lørdag. Søndag ror duoen B-finale i Luzern. Foto: Balint Czucz / Norges Roforbund

Ror fordi det er gøy

Han har et poeng; Tufte ror nå på sitt 24 år. Han tok sin første VM-medalje i 1999, for 18 år siden. Totalt har han to OL-gull, OL-sølv og OL-bronse. Han har to VM-gull, en VM-sølv og tre bronsemedaljer fra VM.

Tuftes motivasjon ligger ikke i medaljene. Nå holder han på fordi han synes det er artig.

– Jeg ror fortsatt, etter 24 år, fordi det er gøy. Det er gøy å utvikle seg og se at man blir bedre, sier Tufte og legger til:

– Det er enda gøyere når folk sier det ikke er mulig.

PS! Olaf Tufte og Kjetil Borch startet ikke B-finalen under verdenscupen i Luzern søndag på grunn av magetrøbbel hos Borch.

– Han har mageplager som påvirker pusten under belastning, så vi er blitt enige om at han derfor skal stå over dagens regatta, opplyser landslagssjef Johan Flodin til NTB.