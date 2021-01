Tuchel ny Chelsea-manager

Thomas Tuchel er bekreftet som ny manager for Chelsea, det melder klubben på sine hjemmesider. Den tyske fotballtreneren har signert en 18-måneders kontrakt med mulighet for forlengelse.

– Jeg kan ikke vente med å møte det nye laget mitt og konkurrere i den mest spennende ligaen. Jeg er takknemlig for å være en del av Chelsea-familien, det føles fantastisk, sier Tuchel i pressemeldingen.

Tuchel fikk sparken av Paris Saint-Germain for drøyt én måned siden etter å ha vært trener for hovedstadslaget i over to og et halvt år.