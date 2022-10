Det trur NRKs sjakkekspert Torstein Bae etter at det amerikanske advokatselskapet Oved & Oved LLP torsdag kveld leverte eit søksmål på vegner av Hans Niemann mot Magnus Carlsen.

Niemann krev over éin milliard i søksmålet, der han også har gått til sak mot Hikaru Nakamura, chess.com og sjefen deira Danny Rensch og Carlsens selskap Play Magnus Group.

Bae, som også er utdanna advokat, meiner Niemann har sett i gang ein langvarig og komplisert prosess.

– Vi ser ei sak som potensielt kan vare i årevis, seier Bae.

– Slik reglane verkar i USA er det vanskeleg å vinne fram med eit søksmål. Det er ikkje nok at Niemann klarer å vise at desse påstandane er usanne, han må i tillegg klare å vise at Magnus visste at dei var usanne da han la dei fram, seier han.

– Å føre sanningsbevis er kjernen i søksmål som handlar om ærekrenkingar, seier Trond Solvang, jussprofessor ved Universitetet i Oslo.

SAKSØKT: Magnus Carlsen meiner at Hans Niemann har juksa meir enn han innrømmer. Kan han bevise det i ein rettssal? Foto: ARUN SANKAR / AFP

«Fantasisum»

Carlsen har heile tida vore varsam med å uttale seg for bastant i saka. Bae trur sjakkstjerna allereie har fått juridisk bistand i korleis han skal ordleggje seg i tilfelle eit mogleg søksmål.

Sjakkdramaet starta med ei kryptisk Twitter-melding etter at Carlsen tapte mot Niemann og trekte seg frå Sinquefield Cup i St. Louis, Missouri. Nokre veker seinare publiserte han eit skriv med påstandar om Niemanns historikk med juks.

Dette er juksesaken: Ekspandér faktaboks 4. september: Carlsen taper for Niemann i den tredje runden av Sinquefield Cup i amerikanske St. Louis.

5. september: Carlsen opplyser på Twitter at han trekker seg fra Sinquefield Cup. I meldingen legger han ved en video der fotballmanageren José Mourinho i et intervju sier: «Hvis jeg sier noe, er jeg i trøbbel». Det ble tolket som at Carlsen antydet at Niemann hadde jukset.

9. september: Niemann blir utestengt fra Chess.com. Niemann avviser at han brukte ulovlige midler mot Carlsen, men innrømmer at han jukset på nettstedet da han var 12 og 16 år.

10. september: Hoveddommeren i sjakkturneringen Sinquefield Cup sier det ikke er avdekket noe som kan tyde på at det har foregått juks under årets turnering.

19. september: Carlsen gir opp etter to trekk mot Niemann i årets sjuende Champions Chess Tour-turnering.

21. september. Carlsen uttaler seg for første gang om sjakkbråket. Han vil verken bekrefte eller avkrefte jukseryktene. I intervjuet sender han også et stikk mot Niemanns mentor, Maxim Dlugy.

23. september: Sjakkspiller Jan Nepomnjasjtsjij uttaler i en podkast at han advarte mot Niemann før Sinquefield Cup, turneringen Carlsen trakk seg fra.

23. september: Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) kritiserer Carlsens opptreden de siste ukene.

25. september: Carlsen varsler at han vil uttale seg om Niemann etter årets sjuende Champions Chess Tour-turnering.

26. september: Carlsen beskylder i en skriftlig uttalelse Niemann for å ha jukset flere ganger og mer nylig enn han har innrømmet. Han skriver også at han ikke ønsker å spille mot Niemann igjen.

29. september: Fide oppretter etterforskning av Carlsen og Niemann. Niemann granskes for mulig juks, Carlsen for mulige falske anklager.

5. oktober: Wall Street Journal publiserer en artikkel om at en etterforskning utført av Chess.com viser at Niemann «trolig har jukset» i over 100 sjakkpartier. Rapporten påstår at Niemann jukset for det norske sjakklaget «Norway Gnomes» i Pro Chess League i 2020.

6. oktober: Niemann uttaler etter Chess.com-rapporten at sjakken hans «snakker for seg selv» og impliserer at han ikke har jukset.

6. oktober: Norges sjakkpresident, Joachim Birger Nilsen, innrømmer overfor NRK at han også jukset for «Norway Gnomes» under Pro Chess League i 2016/17-sesongen.

7. oktober: Nilsen trekker seg som sjakkpresident.

11. oktober: Niemann-mentor Maxim Dlugy beskriver i sitt første intervju Carlsens uttalelser som «ærekrenkende anklager».

13. oktober: Dlugy varsler søksmål mot Carlsen.

20. oktober: Niemann saksøker Carlsen og ber om minst 100 millioner dollar for tort og svie. Summen tilsvarer 1,07 milliarder kroner etter dagens kurs. Amerikaneren tar også rettslige skritt mot Daniel Rensch og Hikaru Nakamura samt selskapene Play Magnus Group og Chess.com. Kilde: NTB

Advokatane til amerikanaren meiner det ikkje er korleis Carlsen har ordlagt seg, men korleis utsegnene må tolkast, som bør vere avgjerande i ein rettssal. Men kva kan Carlsen dømmast for i amerikansk rett?

– Av det eg har lese gjeld eit prinsipp om at domstolen kan ha høve til å dømme basert på kvar hendinga skjedde. Søksmålet spring ut frå det som skjedde i Missouri, fortel Bae.

SJAKKEKSPERT: Torstein Bae. Foto: Erik Johansen / NTB

Solvang legg til at viss ein har tent pengar i delstaten kan dette føre til at domstolen har jurisdiksjon over den saksøkte.

Jussprofessoren påpeikar at ein får større økonomisk utteljing på ei erstatningssak i USA enn i Noreg, men kallar Niemanns krav for ein «fantasisum».

– Det baserer seg på ei rekkje usikre premissar, til dømes at Niemann kunne vorte ein suveren einar, og at no er alle karrieremoglegheiter forspilte. I summen blir det medrekna kva Niemann potensielt kunne tent i løpet av ein karriere og eventuelle påslag. I USA kan ein eksempelvis få erstatning for mental påkjenning og det er normalt ein jury som avgjer beløpet, seier Solvang.

– Ber Carlsen vise korta

For at den rettslege prosessen skal starte, må Carlsen først stemnast på formelt vis. Berre det kan ta fleire månader, ifølgje Bae. Samtidig opnar søksmålet for at Carlsen endeleg kan snakke fritt om korleis han meiner Niemann har juksa.

– Magnus har sagt at han har meir bevis, men at han ikkje kan leggje det fram utan at Niemann aksepterer det. I ein slik rettsleg prosess kan eg ikkje skjønne at det skal vere nokre fleire hinder for det. No ber Niemann han vise korta sine, seier Bae.

For Carlsens del står store pengesummar og ein omdømmesmell på spel i saka. For Niemanns del kan heile karrieren vere avhengig av ein siger i retten.

Carlsen har allereie gjort det klart at han ikkje vil spele mot Niemann igjen, noko som sterkt avgrensar kva turneringar 19-åringen kan delta i framtida. I søksmålet kjem det fram at Niemann allereie har vorte nekta deltaking i storturneringa Tata Steel i 2023, og dessutan at den tyske tenåringsstjerna Vincent Keymer ikkje vil spele mot han.

– Niemann kjende kanskje ikkje at han hadde eit val. Han er utestengd frå fleire store turneringar, både på nett og over brettet. Dette har store konsekvensar for Niemann, seier Bae.