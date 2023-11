Trur folk håpar Strandberg tabbar seg ut: – Då kan dei seie «kva var det eg sa»

– Det er ekstremt, det presset han lever under no. Eg er veldig lite tilhengjar av at ein skaper slike skyteskiver som, same korleis dei presterer, får kritikk. Det er veldig urettferdig.

Det seier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg om den mest omdiskuterte spelaren på fotballandslaget, Stefan Strandberg.

Eit kjapt søk på sosiale medium viser at det kryr av hets og kritiske meldingar retta mot 33-åringen. Men også frå eksperthald har fleire vore skeptiske til at sørlendingen held fram med å få tillit på A-landslaget.

Gått i medie-hi

Vålerenga-kapteinen har no gått i medie-hi etter ei rekkje sportslege nedturar den siste perioden.

Han fekk mediepause av VIF førre veke og var ikkje tilgjengeleg for intervju etter VIFs treningar slik lagkameratane var.

Seinare takka han nei til å stille til intervju etter Vålerengas skuffande 0-0-kamp mot Stabæk – og då landslagsspelarane møtte pressa tysdag, fekk NRK beskjed om at midtstopparen ikkje var tilgjengeleg.

– Han hadde eit ønske om å ikkje snakke. Han kjenner nok at han har vore nok i krysselden den siste tida, seier Ståle Solbakken til NRK om fråværet.

TAUS: Stefan Strandberg har ikkje ønskt å stille til intervju på A-landslagssamlinga denne gongen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Gått for langt

Kristoffer Løkberg meiner Strandberg har vorte ei lett skyteskive sidan han «berre» spelar i Eliteserien og for eit Vålerenga som prestert dårleg i heile år.

– No har det gått for langt. Kritikken har ikkje heilt samanheng med faktiske prestasjonar for det norske landslaget. Dei fleste har bestemt seg for at Noreg har eit stopparproblem. Ja, det kan vere tilfelle. Vi treng å utvikle fleire og betre midtstoppartypar, men det er ikkje Strandbergs feil. Det kan ikkje vere sånn at det automatisk er Strandberg som har skulda viss vi taper ein landskamp, det held ikkje mål, meiner Løkberg.

Og legg til:

– Vi må slutte med å finne syndebukkar som vi dømmer omtrent før kampane startar.

– Blir det vanskeleg å prestere sportsleg når ein er ei skyteskive slik du meiner han er?

– Ja, det er vanskeleg. Ein veit at, ved den minste feil, treng du minst ti positive involveringar for å rette opp inntrykket blant folk. No trur eg han er såpass rutinert og sterk i hovudet at han først og fremst bryr seg om tilbakemeldingane han får internt, men alle fotballspelarar blir påverka av massivt trykk frå omgivnadene anten dei liker det eller ikkje, seier Løkberg.

FÅTT NOK: Kristoffer Løkberg har sett seg lei den stadige Strandberg-hetsen. Foto: Carina Johansen / NTB

Sjølv om dei to kommande landskampane er uviktige resultatmessig, trur Løkberg at midtstopparen kjenner pressa på kroppen.

– Det er tøft gjort å spele landskampar når han veit at alle auge er retta mot han, enkelte sit jo berre og håpar at han skal vere involvert i nokon feil, for då kan dei si «kva var det eg sa», meiner NRK-eksperten.

– Heilt utruleg at folk kan halde på sånn

Situasjonen rundt Strandberg har vorte så heit at også lagkameratane på det norske landslaget reagerer.

Aron Dønnum ristar på hovudet av at det oppstår hets mot enkeltspelarar når lag feilar.

– Det er sånn folk held på, folk sit og skriv og held på. Eg synest det er synd, ingen fortener det same kva som har skjedd. Men vi kjem aldri til å bli kvitt dei som berre sit og skriv stygge kommentarar til folk. Det er heilt utruleg at folk kan halde på sånn, men Stefan er sterk og toler nok det, seier Dønnum til NRK.

LEI: Aron Dønnum ber folk skjerpe seg. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Påverkar det dykk spelarar når de får negative kommentarar?

– Sjølvsagt gjer det det. Det vil vere å lyge å seie at det ikkje gjer det. Men sjølv unngår eg å lese dei fleste kommentarane som kjem, seier Dønnum.

Ajer kritisk til media

Kristoffer Ajer meiner at Strandberg bør lytte til dei han har rundt seg og stengje ute alt anna.

– Han er ikkje under hardt press her eller hos dei som kan fotball, det er vel berre nettroll som kjem med den kritikken. Spelarar er gode til å stengje det ute, så må de i media vere flinke til å stengje det ute òg, seier Ajer.

KRITISERER PRESSA: Kristoffer Ajer. Foto: Lise Åserud / NTB

– På kva måte meiner du?

– Viss det er ti stykk på Twitter som kjem med ei meining, er det ikkje nok til å lage ein artikkel.

– Synest du det har vore tilfellet i Strandberg-situasjonen?

– Ja, det synest eg.

– Han får jo også kritikk av mellom anna Ståle Solbakken, som uttalte at Strandberg hadde vore under pari dei siste kampane. Det bør vel også klargjerast?

– Ja, viss kritikken kjem derfrå, men det har ikkje vore opplevinga. Eg opplever at Stefan har gjort mange gode kampar for Noreg, og det kan han vere stolt av, seier Ajer.

Landslagssjef Ståle Solbakken svarer slik på spørsmål om korleis han vurderer presset som no ligg på ein omdiskutert Strandberg.

– Det må han tole. Han er Vålerengas kaptein og det toler han veldig bra, men vi må konsentrere oss om det vi skal gjere her. Eg trur han har vore slite sliten i hovudet, men han verkar å ha overskot basert på samtalen eg hadde med han, og kanskje det er godt å komme i eit anna miljø. Han fortener å vere her, held Solbakken fram.

Noreg speler landskamp heime mot Færøyane torsdag. Søndag ventar Skottland borte til siste kamp i den ordinære EM-kvalifiseringa.