Trosset myndigheter, lege og forbund – nå sitter han fast på landsbygda i Kenya

Moen er i Iten, en landsby i Kenya som er kjent som et eldorado for utøvere som driver med langdistanseløping. Byen ligger på 2400 meter, og er omgitt av grusveier der flere av verdens beste løpere har lagt ned sine treningstimer.

Nå er situasjonen en helt annen. Tidligere i april ble tolv løpere arrestert i Iten, angivelig fordi de trente i grupper. Det er forbudt, og alle treningssentre er stengt, skriver The Guardian.

– Akkurat nå er jeg strandet, sier Moen i NRK-podkasten «I det lange løp».

Trosset råd

Det er over en måned siden Erna Solberg oppfordret alle nordmenn i utlandet til å komme hjem. Norges Friidrettsforbund rådet ham til det samme.

– Helseteamet har snakket med ham og rådet ham til å dra hjem. Men det er opptil hver enkelt utøver, vi har ikke noen myndighet til å bestemme og kreve, han tar valgene ut fra rådene han får, sier sportssjef Erlend Slokvik til NRK.

MANGE LØPERE: Vanligvis kryr det av løpere i Iten, men nå har de fleste reist hjem. Sondre Nordstad Moen rapporterer om 50–70 løpere, inkludert ham selv. Bildet er fra 2017. Foto: Sindre Buraas / NRK

Mens land etter land valgte å stenge grensene, ble Moen likevel værende. Han var i ferd med å forberede seg til et av sesongens viktigste løp.

– Selv om det var fullt utbrudd i slutten av mars, så det ut til at London maraton skulle gå som normalt 26. april. Skal jeg springe der, må jeg forberede meg så godt som mulig. Da valgte jeg å bli. Enn så lenge var det ingen smittede i Kenya, og da så jeg det som trygt å fortsette her en måned til, sier Sondre Nordstad Moen.

– Hva tenker du nå da?

– Nå er det stengt i Nairobi til 28. april. Det går ikke fly fra Eldoret. Akkurat nå er jeg strandet, så får jeg gjøre opp ny status 28. april om jeg kan komme meg hjem 7. mai, svarer han.

7. mai har han flybillett hjem, men ingen vet om de kenyanske grensene er gjenåpnet innen den tid. Norges Friidrettsforbund har vært i kontakt med ham flere ganger, og er tydelig på at de rådet ham til å dra hjem.

– Han tar kontakt med oss hvis han trenger hjelp. Vi har jevnlig kontakt, og vi har fått litt oppdateringer. Men det er dårlige kommunikasjonsforhold der nede, sier Slokvik.

– Et lukket samfunn

Forskere er bekymret for utviklingen av koronaviruset i Afrika, men foreløpig har ikke dødstallene vært særlig høye. I Kenya er det påvist 303 tilfeller, 14 er døde. De fleste tilfellene er knyttet til de store byene.

På landsbygda i Kenya er ikke Moen veldig bekymret, selv om infrastrukturen og helsetilbudet er langt under norsk standard.

– Jeg bor på lodgen jeg har bodd de siste månedene. Der er jeg ikke avhengig av å gå ut og handle og oppsøke folkemengder. Jeg tror det er litt annerledes om jeg hadde leid et hus eller noe som gjør at man kommer tettere på befolkningen. Her jeg bor er det ganske isolert.

I romjula reiste Moen ned sammen med Kristian Ulriksen. Ulriksen har nå reist hjem, men er enig i vurderingen fra Norges maratonkonge.

– Det er et lukket samfunn, det er en av plassene i verden det er tryggest å være, sier Ulriksen.