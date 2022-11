Trosset Fifas nei – tidligere statsminister gikk inn med denne kjolen

– Det er en flott kjole. Jeg er helt sikker på at jeg kommer inn, sier Helle Thorning-Schmidt til NRK i Qatar.

Den tidligere danske statsministeren trosser dermed Fifas regler om at regnbuebind ikke er tillatt.

NRK så at Thorning-Schmidt fikk komme inn på stadion med kjolen. Det er i stor kontrast til behandlingen som supportere og journalister har fått de første VM-dagene.

Walisiske Laura McAllister fikk ikke komme inn på åpningskampen mot USA med en regnbuehatt, mens den amerikanske journalisten Grant Wall ble nektet adgang etter å ha gått med en T-skjorte med regnbue-effekt.

Også den danske journalisten Jon Pagh ble stoppet av qatarsk politi etter at han hadde fått låne et «OneLove»-armbind under et TV-innslag for TV 2.

– En form for fengsel

Under et Teams-møte 20. oktober med alle rettighetshaverne for fotball-VM, greide Fifa ut om hvilke symboler som var lov, og hvilke som ikke var det.

Bildet under viser Fifas opplæringsprogram til sikkerhetsvaktene i Qatar. Der kan man tydelig se at regnbue-symbolet er et av flere symboler som sikkerhetsvaktene skal tillate. Dette har ikke vært tilfelle for en rekke supportere i Qatar.

REGNBUE-SYMBOL: På et møte i forkant av VM opplyste Fifa hva som var tillatt i Qatar og hva som ikke var det. Foto: Skjermdump/NRK

– Jeg blir helt matt. Dette går inn i rekken av merkelige maktdemonstrasjoner som arrangørene med støtte fra Fifa har bestemt seg for å drive med, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

– Hele VM blir en form for fengsel hvor man bare kan gå i de tildelte fangedraktene. Selv ikke helt uskyldige symboler som vi ser på som grunnlegge menneskerettigheter blir tillat, sier Saltvedt.

NRK har kontaktet FIFA om hvorfor de har snudd i sitt regelverk til regnbuebind, foreløpig uten hell.

– Virkelig trist

Wall, som jobber for amerikanske CBS Sports, forteller at mobilen hans ble tatt fra han av en vakt og at han ble anholdt i 25 minutter.

Det skjedde samme dag som Fifa kom med trusler om sportslig strafff dersom kapteiner brukte regnbue-armbind under kampene i VM. Danmark har heller ikke planer om dette tirsdag.

– Det er virkelig trist. DBU (det danske fotballforbundet) har kjempet fra dag én for at noe skal skje i Fifa, sier Thorning-Schmidt.

– Arrangørene bør dempe sin iver etter å markere seg nå. Så langt har man klart å løse dette fredelig, men det er dessverre ikke gitt at det kommer til å fortsette sånn. Da kommer dette til å prege hele VM i altfor stor grad, sier Saltvedt.