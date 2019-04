Tror ikke Solskjær kan kopiere Klopp

Det har vært et begivenhetsrikt halvår for Ole Gunnar Solskjær i Manchester United. Etter at nordmannen nærmest gikk på vannet de første månedene, har hverdagen nå blitt mer turbulent.

Med sju tap på de siste ni kampene har det blitt tydelig at den tidligere angrepsspillerens jobb med å løfte klubben tilbake til toppen av engelsk fotball er større enn den kanskje først så ut til.

Spillerstallen han har arvet trenger en ordentlig ansiktsløftning, noe Solskjær selv også har påpekt.

Til sommeren har 46-åringen varslet flere endringer. Etter 0-4-ydmykelsen mot Everton forrige helg, var Solskjær klar i talen.

– Jeg kommer til å ha suksess her, men det er enkelte spillere som ikke kommer til å være med på det, sa han til et samlet pressekorps.

– Fansen elsker han

Til tross for sviktende resultater den siste siden er tilliten til Solskjær blant fansen er fremdeles den samme.

Peter Boyle, forsanger og United-supporter siden 1974, sier til NRK at han er helt sikker på at Solskjær kommer til å få tid til å gjøre det han ønsker, på grunn av statusen han har i klubben.

Boyle er også en nær venn av Solskjær-assistent Mike Phelan, og uttaler seg med tyngde i supportermiljøet.

– Fansen elsker han fortsatt og vil inderlig se han lykkes. Gapet til rivalene i Manchester City og Liverpool er stort nå, men folk tror fortsatt at Solskjær er mannen som kan bidra til å tette det, sier Boyle med sikker stemme.

Vanskeligere for Solskjær

James Pearce har jobbet i lokalavisen Liverpool Echo i 14 år. Briten er tettere enn de fleste på Manchester Uniteds argeste rival, og har de siste årene sett Jürgen Klopp gjenoppbygge Liverpool til en toppklubb.

EKSPERT: James Pearce vet det meste om hvordan Jürgen Klopp har skapt suksess med Liverpool. Foto: Jonas Moen Rye / NRK

Han mener det kan trekkes paralleller mellom utgangspunktet Klopp hadde da han tok over Liverpool, og der Solskjær for tiden befinner seg i Manchester United. Pearce tror imidlertid ikke Solskjær kan få til det samme suksessen som konkurrenten i vest.

– Det er likheter i å ta over en stor klubb, en stor organisasjon, som har vært på vei i feil retning, men jeg tror det blir veldig vanskelig for Solskjær å forsøke å gjøre det samme som Klopp har gjort her, sier han til NRK.

– For det første ankom Klopp Liverpool med mer erfaring og suksess som manager på øverste nivå enn det Solskjær for øyeblikket har. Klopp kom hit med et renommé i europeisk toppfotball, med Bundesliga-triumfer og ha tatt Dortmund til en Mesterliga-finale.

Flink til å hente spillere

Pearce peker på tyskerens evne til å tiltrekke seg de rette spillertypene som den viktigste delen av prosjektet.

SUKSESS: Jürgen Klopp har gjort Liverpool til et lag å regne med i de aller største turneringene. Foto: Carl Recine / Reuters

– Når man ser personligheten til spillerne Klopp har hentet, så er det spillere som har slukt ideen for hvordan han ønsker å bygge lag, hvordan man skal oppføre seg og den typen fotball som Klopp har implementert. Det er ikke en garderobe med store egoer og grupperinger, de er en enhet der alle stiller likt og samholdet er godt.

– For Klopp betyr det like mye hvordan personen er i garderoben og laget, som hva spilleren kan tilby av kvaliteter og ferdigheter ute på gresset. Jeg tror spillerstallen Solskjær har fått ikke har disse personene i like stor grad. Det må han gjøre noe med, sier han.

Vanskeligere å tiltrekke seg de beste

En annen nøkkel er spill i Mesterligaen. Pearce har selv sett hvordan Liverpool har slitt med å sikre seg gode nok spillere når de røde fra Anfield ikke har vært med i det gjeveste europacup-selskapet.

Om søndagens kamp mot Chelsea skulle føre til nytt tap, og da dermed miste Mesterliga-plass foran neste sesong, tror Pearce at Solskjær kan få det enda tøffere.

– Solskjær har en stor utfordring nå når han skal inn i sitt første overgangsvindu, særlig hvis de ikke kan lokke med Mesterliga-spill. Det har vi sett i Liverpool. Når man ikke er med i den gjeveste europeiske klubbturneringen er det vanskelig å tiltrekke seg de beste spillerne, med mindre man betaler hinsides mye penger.

– Og da kan man jo spørre seg om spillerne er der av de rette årsakene?, sier Pearce retorisk.

Gi Solskjær tid

Klopp selv sa onsdag til NRK at Solskjær trenger tid for å få satt sitt preg på dagens Manchester United-utgave. Den jobben er ikke gjort over natten.

– Jeg trengte tid, han trenger tid, alle trenger tid. Det er et høyt nivå på denne ligaen. Og jeg tror ikke det var mange som snakket mye positivt om meg da jeg kom inn her. Vi må alle prøve vårt beste og jobbe hardt, og det må han også gjøre. Manchester Uniteds finansielle krefter er sterke nok til å løse problemene, sier han.

Så spørs det om Solskjær får den tiden han trenger. Presset på Manchester United-manageren har allerede begynt å øke, og de kritiske spørsmålene kommer tettere.

Boyle er imidlertid klar på at uansett hvordan det går for nordmannen i manager-stolen, så vil hans status hos supporterne være den samme.

– Han har en spesiell standing her for det han gjorde som spiller. Han har stått bak noen ikoniske øyeblikk i klubbens historie, men også vist at han kan ofre seg for laget. For eksempel den taklingen han gjorde mot Newcastle i 4-3-seieren i 1998, som han fikk rødt kort for, sier Boyle.

Manchester United spiller mot Chelsea på Old Trafford klokken 17.30 i kveld.