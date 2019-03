Tror ikke på konkurrentens sykdomshistorie

Da Ingrid Landmark Tandrevold (22) tok sin første VM-medalje på sprinten, ble hun slått av Anastasija Kuzmina med 10 sekunder.

Etter VM-gullet fortalte Kuzmina at hun lenge vurderte å droppe sprinten, fordi hun har vært syk i flere dager.

MISTET STEMMEN: Anastasia Kuzmina tok seg helt ut på sprinten. Foto: ANDERS WIKLUND / AFP

– Jeg tror det er et virus, for det har vart i flere dager. Jeg hadde ikke høy feber, så da bestemte jeg meg for å starte, men vi må se om jeg kan gå neste renn. Helse er viktigst, og de andre jentene trenger meg til stafetten, sier hun til NRK, med en stemme så dårlig at man knapt kan høre henne svare.

Redd for smitte

Tandrevold ble først overrasket, så bekymret på pressekonferansen etter rennet.

– Hun har tre OL-medaljer eller noe, så at hun slår meg er kanskje ikke så overraskende, men da hun begynte å hviske til tolken sin fordi hun ikke hadde stemme igjen så begynte jeg å stusse litt, forteller Tandrevold.

– Det første jeg tenkte var at nå må jeg holde meg unna. Laura (Dahlmeier, nummer tre journ. anm.) bare hostet og hostet hun også. Nå har jeg klemt alle som er syke her, tenkte jeg, og det er jo akkurat det vi ikke skal gjøre. Men jeg har et veldig sterkt immunforsvar og er frisk, fortsetter hun

– Tar ikke VM-gull med feber

Kuzmina vant distansen selv med én bom.

– Når de utenlandske utøverne sier de er syke så pleier de å være ordentlig syke, men du tar ikke VM-gull hvis du har feber, så hun har nok bare litt vondt i halsen. Men nå har hun sikkert gått seg frisk, kjenner jeg henne rett, sier Tandrevold og flirer.

Kuzmina gikk også jaktstarten, hvor hun ble nummer seks - selv med hele sju bom.

– Skyting klarer man uansett om man er forkjøla eller ikke, så det kan hende hun er syk

Tiril Eckhoff er først og fremst imponert over slovakeren.

– Hun er veldig god i mesterskap og går stygt, men j****g fort på ski. Det er litt frustrerende for oss som terper og terper på teknikk. Jeg tror ikke hun er så syk som hun skal ha det til, selv om man kan gå fort med sykdom i kroppen også, sier 28-åringen.