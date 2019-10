Hovland har imponert stort etter at han klarte å ta seg inn på PGA-touren. Søndag 4. august var han kun tre slag unna en seier, men tidligere golfproff Per Haugsrud tror det kun er et tidsspørsmål før nordmannen til slutt vinner en PGA-turnering.

– Det er små marginer, og han er mer enn god nok, kommenterer han.

Før torsdagens turneringsstart i Sør-Korea hadde det norske golfesset spilt 17 runder på rad på PGA-touren med en imponerende stabilitet.

– Vanvittig stabilitet

Med en 69-runde torsdag økte han sin rekke med runder som har endt på 60-tallet med totalt 18.

Det har ingen andre spillere klart siden statistikken ble offisiell i 1983.

– Han har vist en vanvittig stabilitet, sier Haugsrud, som er tidligere profesjonell golfspiller og nå kommentator for Eurosport.

– Han har spilt 18 veldig gode runder, og det har blitt lagt merke til, kommenterer han.

STABIL: Viktor Hovland. Foto: Steve Helber / AP

– Snakkis

Haugsrud sletting av rekorden blir lagt merke til i internasjonal golf. Rekorden har faktisk stått i 36 år. Tidligere delte Hovland rekorden med amerikanske Bob Estes som hadde 17 runder på rad i 2001.

– Dette har svært en snakkis i internasjonal golf. Husk at dette er hans første sesong i PGA-touren, påpeker den tidligere golfproffen.

– Og han er fra Norge. Han skulle jo egentlig ha gått på ski, ler han.

Viktor Hovland er ranket som den 94. beste golfspilleren i verden. Den listen toppes av amerikanske Brooks Koepka.

Hovland ligger forøvrig på delt 15.-plass etter den første runden i den pågående PGA-turneringen i Jeju Island i Sør-Korea.

