Tror hoppstjerna prøver seg på utpsyking med denne dress-manøveren

– Det er en spesial for VM, sier den regjerende verdensmesteren Stefan Kraft og gliser lurt når NRK spør om han har fått ny dress.

Det ble en snakkis blant konkurrentene da østerrikeren troppet opp på trening i VM-byen Seefeld med en type hoppdress ingen har sett maken til før.

Slik ser hoppdressen ut. Foto: Johan Remen Evensen

Hoppdresser er vanligvis glatte på overflaten, men dressen Kraft brukte på trening hadde mye struktur og var ruglete.

– Aldri sett noe som det der

Kraft, som vant kvalifiseringen og er en av gullfavorittene i fredagens renn, hoppet ett hopp med dressen på trening før han ga seg.

– Den er helt ny. Jeg fikk den for to dager siden. Vi prøvde den, og det fungerte bra, sier Kraft.

Den norske VM-hopperen Andreas Stjernen var en av dem som stusset på dressen.

– Jeg har aldri sett noe som det der. Det blir jo spennende å se hva han har på seg i konkurransen, sier Stjernen.

Kraft bare smilte lurt da NRK prøvde å finne ut mer om den nye hoppdressen hans. Foto: Johan Remen Evensen

Simon Ammann hadde derimot ikke lagt merke til dressen, og spør først om NRK prøver å lure ham når vi viser ham bildet av Kraft.

– Er det en fotomontasje?, sier Ammann, før vi til slutt greier å overbevise ham om at bildet er ekte.

Da rister Ammann smilende på hodet.

– Østerrikerne er alltid som dette. De må overraske med noe spektakulært, sier hopperen.

– Kan være kjempegenialt

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen synes det vanskelig å si om Kraft hoppet noe bedre med dressen. Kraft hoppet nemlig omtrent like langt som han gjorde med en annen dress.

Men han tror den ruglete overflaten kan ha noe for seg.

– Dette kan i teorien være kjempegenialt. Dressen har en struktur som kan minske drag, altså mindre motstand i lufta. Stoffet som brukes i hoppdresser nå er ruglete i overflaten, uten at man ser det. Dette kan være et skritt videre, men det vet vi ikke ennå, sier Evensen.

Kraft ble dobbelt verdensmester i Lahti for to år siden, og har igjen favorittstempelet på seg etter å ha vunnet kvalifiseringen i Seefeld. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han sammenligner det med en golfball. En glatt golfball vil med samme kraft gå halvparten av lengden som golfballer med ruglete overflate.

Hoppeksperten tror likevel at østerrikeren først og fremst vil at den nye dressen skal ha en litt annen type effekt:

– Jeg tror han vil prøve å sette ut konkurrentene og få fokuset deres over på hva dette er for noe, sier Evensen, og utdyper:

– Det har han også lykkes med. For eksempel har det norske laget lurt på hva det der var for noe. Det er sånne ting som kan sette litt bilder i hodet på konkurrentene, og så kan han selv bare fortsette med sitt og håpe på at de andre fokuserer på ham.

Stjernen: – Prøver å spille psykisk spill

Det spørs om de norske hopperne blir så veldig utpsyket, for Stjernen har allerede skjønt tegninga dersom det virkelig er dét som er formålet.

Den norske hopperen Andreas Stjernen har blitt vant til at konkurrenter stadig prøver seg på psykisk spill, gjerne ved å komme med noe nytt utstyr. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Han prøver å spille psykisk spill og komme med noe nytt til VM, sier Stjernen og flirer, før han legger til:

– Hadde den flydd skikkelig, hadde folk blitt stressa. Det er en veldig kjent ting å komme med noe nytt til renn, men det så ikke ut som det funka så bra.

Evensen sier det er helt vanlig å forsøke seg på slik utpsyking i hoppsporten.

– Hvert år er alle helt besatt av å se hva konkurrentene har funnet på siden sist. Man filmer hverandre og følger med. En gang kom Simon Amman med bøyde stag i et OL, helt ut av det blå. I dag hopper alle med det. Det fungerte dødsbra, men østerrikerne ville diske ham og hadde alt fokuset på å ta ham, forteller han.

Kraft sier han er åpen for å hoppe med dressen i dagens konkurranse, men at vi «bare må vente og se».