Tror fotballen tvinges inn i ny tidsalder: – Dråpen som får begeret til å renne over

– Planene har vært velkjente lenge, men jeg er likevel overrasket over at de tar sjansen. De risikerer veldig mye knyttet til omdømme og «goodwill».

Det sier Arve Hjelseth til NRK om den såkalte superligaen der 12 storklubber vil frigjøre seg og danne sin egen og meget lukrative fotballturnering.

Hjelseth er førsteamanuensis i idrettssosiologi på NTNU og har fulgt utviklingen med stor interesse.

– Dråpen som får begeret til å renne over

Han tviler på at siste ord er sagt, men tror fotballen fort kan være på vei over i en ny tidsalder.

– Det har vært misnøye hos supporterne lenge når det gjelder kommersialiseringen av fotballen. For mange vil dette være dråpen som får begeret til å renne over, tror han.

– Det har vært mange reformer og nyvinninger i fotballen opp gjennom. Hvor dramatisk er det som skjer nå i historisk perspektiv?

– Det er kjempedramatisk. Det demonterer det som er en idrettslig konkurransestruktur der deltakelsesrettigheter utløses av sportslige prestasjoner. Selv om Brasil er fotball-VMs største attraksjon må de kvalifisere seg. Det prinsippet brytes her av at 12 klubber får en deltagelsesrettighet som ikke er forankret i sportslige prestasjoner. Sånn sett er det helt fundamentalt, sier han.

Tilfreds Pérez

Natt til tirsdag stilte Real Madrid-president og superligaens første formann Florentino Pérez opp til et intervju på det spanske TV-programmet «El Chiringuito».

Der viste han ikke et snev av selvkritikk og anger etter den massive fordømmelsen som har oppstått verden over etter offentliggjøringen av planene søndag.

Han argumenterte snarere tvert imot at fotballen har mistet attraktivitet blant ungdommen.

– Da må vi gjøre det vi kan for å bli mer attraktive. Det er ikke bare de rike som ønsker superligaen, vi gjør dette for å redde fotballen fra den krisen den er i, sa Pérez.

– Da dør vi, alle sammen

Han hevdet i intervjuet at årsaken til initiativet er at de største klubbene er helt avhengige av en slik reform for å overleve økonomisk.

– Med de inntektene vi får fra Champions League frem til 2024, dør vi alle sammen. Dersom de største dør, vil også de mellomste klubbene og minste klubbene dø, sa han.

Uefa har allerede truet med kraftige sanksjoner mot både deltagende lag og spillere. Både spill for landslagene i EM og VM vil være uaktuelt, og klubbene vil bli kastet ut av sine hjemlige ligaer, har Uefa slått fast for lengst.

Men også det virker Pérez å ta med knusende ro.

– Våre spillere vil ikke bli kastet ut fra VM. Det garanterer jeg. Det kan de være 100 prosent sikre på. Å kaste oss ut fra denne mesterligasesongen? Absolutt ikke. Det garanterer jeg 100 prosent. Monopolet til Uefa er over. Det er tid for en ny æra, tordnet han.

– Tror Uefa er på tynn is

Arve Hjelseth er i tvil om Uefa vil lykkes rent juridisk med trusler om å kaste deltakende klubber ut av hjemlige ligaer.

Han forteller at det har vært noen lignende situasjoner i andre idretter, og trekker fram et eksempel fra svømming, der det er opprettet et «International swimming league».

– De arrangerer egne konkurranser der svømmerne deltar for kommersielle lag. De har hatt en del stevner, og det internasjonale svømmeforbundet har forsøkt å ikke godkjenne verdensrekorder som blir satt på de stevnene. De har også truet utøverne som deltar i «International swimming league» om at de ikke får delta i VM. Jeg tror Uefa er juridisk på tynn is her, dessverre.

Hvis Superligaen blir noe av, er det ventet enorme inntekter til de lagene som deltar. New York Times mener hvert lag kan få 400 millioner dollar hver.

Flere kritiske røster mener at dette vil gi skjeve forutsetninger for deltakelse i hjemlig liga, og at det derfor ikke kan la seg gjøre at man både spiller Superliga og hjemlig liga.

Hjelseth tror protestene vil bli store hos de andre nasjonale lagene.

– Det vil ikke bli godtatt. Det bryter med alle forutsetninger om sportslig rettferdig konkurranse. Mesterliga-klubber har økonomiske forutsetninger som følge av penger de tjener på den turneringen som stiller dem i en urettferdig god konkurranseposisjon. Men det er likevel en fundamental forskjell her, det er at klubber som skal delta i Superligaen ikke har kvalifisert seg sportslig, men via sportslig attraktivitet, sier han.

– Hvor mye bryr fans i Asia seg?

Hjelseths håp er at protestene verden over blir så omfattende at de 12 klubbene blir nødt til å skrinlegge hele prosjektet.

Men usikkerheten ligger i at disse klubbene er globale merkevarer og har supportere i alle verdenshjørner og kulturer.

– Spørsmålet er hvor mye fans i Asia, Midtøsten, Afrika, de virkelig store TV-markedene, om de bryr seg om dette like mye som lokale og europeiske supportere. Håpet til de 12 klubbene er vel at det de taper på goodwill og omdømme tjener de inn igjen på markedsinteresser særlig i kanskje Øst-Asia som er det største markedet for europeisk fotball, sier Hjelseth.

– Det er ingen vei utenom

Kenneth A. Leren, advokat og ekspert på idrettsjus, sier til NRK at han tror de nasjonale ligaene vil fortsette som før.

Det tror han fordi ligaene vil devaluere sine egne produkter om de utestenger de største og mest populære lagene.

– La Liga uten Real Madrid, Barcelona og Atletico Madrid og Premier League uten de seks største klubbene er ikke noe produkt, de nasjonale ligaene blir tvunget til å akseptere det her. For den jevne fotballsupporter vil dette mest sannsynlig erstatte mesterligaen, mens mesterligaen får Europaliga-status, sier han.

Leren tror det uansett hva som skjer med superligaen vil være duket for en ny æra i toppfotballen. Han minner om det den tidligere Arsenal-manageren Arséne Wenger sa i 2009.

– Det er ingen vei utenom. Wenger sa da at det i løpet av ti år ville være etablert en slik type superliga, så på et eller annet tidspunkt vil det skje. Nå har de nok jobbet intenst med dette under pandemien, og det er nok et godt stykke arbeid som ligger bak offentliggjøringen søndag. De har nok tenkt nøye gjennom hvordan dette blir mottatt og hvilken risiko man har for ulike type sanksjoner. Jeg tror det de holder på med er veldig kalkulert, sier han.