Tror Dortmund gambler på at Haaland ikke vil lage bråk om klubbskifte

Hvor spiller Erling Braut Haaland neste sesong? Det er spørsmålet.

Norges heteste fotballspiller, for ikke å si verdens, kobles allerede til storklubber i øst og vest.

20-åringen har kontrakt med Dortmund til sommeren 2024, men ifølge Bild og en rekke andre medier skal Haaland ha en klausul som gjør at han kan kjøpes for cirka 750 millioner kroner sommeren 2022.

Denne uken publiserte revisjonsgiganten KPMG sin ferske indeks for spillerverdier i verdensfotballen, og der ble Haalands markedsverdi satt til 130,8 millioner euro, som tilsvarer 1,3 milliarder kroner etter dagens kurs.

Da er dilemmaet: Selger Dortmund for en tilsvarende pris nå, eller tør de vente til klausulen trer i kraft neste sommer?

– Magefølelsen sier at han blir, for Dortmund ønsker ikke å selge ham. Det er nok større sannsynlighet for at de selger Jadon Sancho i sommer enn at Haaland forsvinner, sier NENT-ekspert Jan Åge Fjørtoft til NRK.

Erling Braut Haaland går mot en hektisk sommer med mange spekulasjoner. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Det samme tror Eivind Bisgaard Sundet, som er ekspert på tysk fotball. Sammen med Lars Tjærnås skal han kommentere torsdagens tyske cupfinale for Viasport.

Der spiller trolig Haaland fra start om han rekker å bli kvitt skaden han har slitt med den siste tiden.

Vinner Dortmund cupfinalen mot landsmann Alexander Sørloth og RB Leipzig, blir det hans første trofé i det gule drakten.

Men det kan også bli hans siste.

1. april skapte Haaland-leiren overskrifter verden over da pappa Alfie og agent Mino Raiola dro på besøk hos Real Madrid og Barcelona.

Eivind Bisgaard Sundet er spent på fortsettelsen. Foto: Viasat

Tror ikke Haaland lager bråk

Bisgaard Sundet tolker besøkene som et tegn på at Haaland selv ønsker et klubbskifte nå, men påpeker at valget helt og holdent ligger hos Dortmund.

Eksperten tror Haaland er så profesjonell at Dortmund gambler på at de får en toppmotivert Haaland også neste sesong hvis de nekter ham å forlate klubben i sommer.

– Erling Braut Haaland er en veldig hyggelig og rettferdig type. Han har en kontrakt han må forholde seg til, og jeg antar Dortmund er sikre på at Haaland vil prestere for dem neste sesong også hvis de nekter å selge nå. Hadde de trodd han kommer til å streike seg vekk eller spille dårligere, da hadde det kanskje stilt seg annerledes, sier Bisgaard Sundet.

Han tror Dortmund føler seg sikre på at nordmannen vil levere 20 mål i Bundesliga neste sesong også.

– Og det er verdt ganske mye penger, sier Bisgaard Sundet.

Heller ikke Jan Åge Fjørtoft tror Dortmund vil ha noen problemer med å si nei til store bud i sommer.

– Det tror jeg absolutt at Dortmund tør. Husk at Robert Lewandowski gikk fra Dortmund til Bayern som bosmanspiller, påpeker Fjørtoft.

Jan Åge Fjørtoft følger tysk fotball tett. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– City tror jeg hadde vært helt fantastisk

Men hvor kan den norske oksen havne hvis noen skal kjøpe ham allerede i sommer?

Bisgaard Sundet tror det bare er et fåtalls klubber som både har råd og mulighet til å kapre Haaland nå.

Han trekker frem to konkrete lag: Chelsea og Manchester City, og særlig City virker å være mest logisk.

De lyseblå fra Manchester trenger spiss, de har solid økonomi, Pep Guardiola uttalte seg svært rosende om Haaland før kampene i mesterligaen nylig, Haaland-familien har en kobling til City fra før gjennom at pappa Alfie spilte der og Erling er avbildet med City-drakt som barn.

– City tror jeg hadde vært helt fantastisk og bra for alle parter. Men vi får se om de har penger nok og vil bruke dem, spør Viasat-kommentatoren.

Det virker i hvert fall å være klart at Bayern ikke blir neste stoppested for nordmannen. Senest onsdag gikk Bayern München-direktør Oliver Kahn ut og sa til tyske Bild at et kjøp av Haaland ikke er realistisk for dem nå.

– En pakke som etter det vi hører vil koste over 100 millioner euro er utenkelig for Bayern i øyeblikket, sa Kahn.

Erling Braut Haaland ble månedens spiller i Bundesliga i april. Foto: JUERGENFROMME / WITTERS

Haaland har i hvert fall vist at han ikke lar seg affisere av alle spekulasjonene.

På fem kamper i Bundesliga i april scoret Haaland fire mål og noterte seg for én målgivende pasning.

– Dette er noe av det mest imponerende

I tillegg leverte han flere gode kamper som både oppspillspunkt og kombinasjonsspiller, og som et resultat av dette ble 20-åringen kåret til månedens spiller i Bundesliga i april av ligaen selv.

Dermed slo han kraftig tilbake mot kritikerne som mente at klubb-rundturen pappa Alfie og agent Mino Raiola var på i starten av april ødela fokuset til den norske landslagsspissen.

– Dette er en av de store styrkene til Erling. Når du tror han er mett, tar han neste steg, både fysisk og måten han spiller på, men også det mentale. Den egenskapen han har til å blokkere det som skjer rundt ham, er svært uvanlig ... Det er mye å la seg imponere av rundt Erling, dette er noe av det mest imponerende, sier Fjørtoft.

Etter klubbesøkene spilte Dortmund kamp mot Eintracht Frankfurt, som de tapte. Da ble antydning til kritikk mot Haaland, men så har ting endret seg enormt.

Dortmund har nå vunnet fem bundesligakamper på rad, seks hvis vi inkluderer semifinalen i cupen.

– Han virker å være eksepsjonelt god på det med fokus. Jeg synes vi har sett det hele tiden. Han har vært den mest stabile spilleren i verden under covid-19, en tid det har vært vanskelig å være fokusert som fotballspiller. Det som overrasker meg, er at Erling har greid å være så fokusert at han har klart å gjøre en forskjell. At han fortsatt klarer å ta noen marginer, er imponerende og fascinerende, sier Bisgaard Sundet.

Haaland har den siste tiden fulgt laget fra tribunen på grunn av en liten skade. Foto: RALFIBING / WITTERS

Tror Haaland starter finalen

Han gleder seg stort til torsdagens kamp mellom to lag som kjemper om å ta andreposisjonen bak Bayern, og føler seg trygg på at det blir interessant også sett med norske øyne.

– Jeg tror Haaland spiller fra start. Det virker sånn ut fra det som blir sagt om skaden hans, og jeg føler meg sikker på at Sørloth får spilletid. Så får vi se om det blir start eller som innbytter, sier Bisgaard Sundet.

Både Haaland og Sørloth er tatt ut i hver sin finaletropp.

Jan Åge Fjørtoft tror det blir en veldig interessant finale med to norske landslagsspisser involvert.

– For oss som er glad i tysk fotball er dette her en veldig spennende kamp. Nå ser det ut som både Erling og Alexander blir tilgjengelige til kampen, så dette blir utrolig gøy. I Norge pleier folk å si at det kun er Norge og England som har stolte tradisjoner for cupen. Men da følger de ikke med i Tyskland, for finalen i Berlin er alltid en stor fest under normale omstendigheter. Den tyske cupfinalen er en klassiker.

Kampen torsdag kveld har avspark 20.30.