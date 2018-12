Tror debutanten blir EM-joker: – Som skapt for dette

– Hun var sikkert ganske redd, men hun er som skapt for dette. Hun kommer til å takle alle de rollene hun får tildelt til enhver tid i dette mesterskapet og jeg tror hun får mer spilletid, uten tvil.

NRKs håndballekspert, Kenneth Gabrielsen, snakker om supertalentet Henny Reistad. 19-åringen ble kastet inn da det gjenstod 10 nervepirrende minutter mot Tyskland. Selv om det endte med et pinlig tap, ble Reistad-debuten applaudert.

– Jeg tror det var helt magisk for henne. Jeg vet ikke om noen debutanter i et mesterskap som gjorde som hun gjorde, roser Silje Solberg.

I GANG: – Jeg er veldig letta, sier Henny Reistad til NRK etter EM-debuten. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Deilig, beskriver Reistad det som selv.

Vil ha mer

Før EM-start uttalte Vipers-spilleren til NRK at hun jo håpet på spilletid, men ville ta det som det kom. Nå ser mange for seg at Reistad fort får en større rolle enn vanlig for debutanter på landslaget.

– Jeg håper vi får se enda mer av henne. Det var imponerende, slår kaptein Stine Bredal Oftedal.

– Jeg vil ikke legge for mye press på henne, men jeg tror hun blir en god joker for oss, mener Veronica Kristiansen.

«Fryktløs» er et ord som går igjen når lagvenninnene beskriver Reistad. Det kan bli viktig når Norge må vinne mot Tsjekkia mandag.

– Hun er kanskje nervøs, men det syntes ikke. Hun er jo ikke den som skal inn å redde laget, så jeg er mektig imponert, forteller Solberg.

– Hun er jo i troppen fordi hun har gode nok kvaliteter som kan være avgjørende i flere kamper. Når man får de 10 siste minuttene i en sånn kamp, viser det at landslagsledelsen har ekstremt stor tro på henne, sier Gabrielsen.

Pappa på tribunen

På tribunen satt pappa Ole Reistad og kjente at pulsen steg da datteren entret banen, og så scoret to ganger. Han er selvfølgelig stolt, men understreker at familien er mer opptatt av at «Henny har det bra» enn om hun er banens beste.

– Hun har alltid hatt mye energi og jeg tror det alltid har preget henne på håndballbanen. Men jeg håper hun er i stand til å beholde roen når det står på som verst, og det tror jeg, forteller Reistad når NRK møter ham på hotellet han og hans søster bor på i Brest.

FAMILIEMØTE: Henny Reistad møtte faren Ole og tanten Gunhild Reistad etter kampen mot Tyskland. Foto: Privat

– Hvordan er det å høre all rosen datteren din får?

– Det er litt uvirkelig, men jeg håper hun bare har det gøy. Det virker som de andre jentene tar veldig godt vare på henne, svarer Reistad, som har fulgt datteren tett siden hun begynte å spille håndball hjemme i Bærum som 8-9-åring.