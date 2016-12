Tror Carlsen gjør det «umulige»: – Det blir forferdelig vanskelig

– I fjor klarte han hurtigtittelen, men gikk på en smell i lynsjakk og var ikke engang blant de aller første på sluttabellen. Men med den selvtilliten og humøret han har nå, tror jeg Carlsen er klar for å dunke til med tre av tre VM i år, sier ekspert Torstein Bae.

Det er bare en måned siden Carlsen tok VM-tittelen i klassisk sjakk. Men allerede i romjulen kan Carlsen sope med seg to VM-titler til når VM i hurtig- og lynsjakk spilles i Qatar.

TROEN: Torstein Bae tror Magnus Carlsen kan ta alle tre titlene i år. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Det vil i så fall være en bragd av de sjeldne. Carlsen klarte «trippelen» – altså å ha VM-tittelen i klassisk sjakk, lynsjakk og hurtigsjakk samtidig – som eneste spiller gjennom tidene i 2014.

Nå kan han gjøre det igjen - og bli historisk på ny.

– Å vinne VM i både hurtigsjakk og lynsjakk er forferdelig vanskelig, men er det en person som kan gjøre det, så er det Magnus, sier Jon Ludvig Hammer, sjakkekspert og stormester.

– Forventer en verdensmestertittel til

Hammer legger litt press på Carlsen og sier at han forventer i hvert fall en ny VM-tittel.

– Vanligvis har jeg sagt at hvis han får en topp 3-plassering i både hurtig og lyn, bør han være fornøyd. Men prestasjonene han har levert og stabiliteten har faktisk ført til at jeg sier vi forventer at Magnus blir verdensmester i enten hurtigsjakk eller lynsjakk, sier Hammer.

Han husker veldig godt tiden før VM i hurtig- og lynsjakk i 2014. Da herjet sjakkfeberen i Norge etter Carlsens første seier over Vishy Anand.

FORVENTNINGER: Jon Ludvig Hammer forventer at Magnus Carlsen blir verdensmester i enten hurtigsjakk eller lynsjakk. Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

– Jeg husker jeg gliste litt da noen sa at han kom til å ta to nye VM-titler, og jeg tenkte at «folk forstår ikke hvor vanskelig det er, hvor jevnt det er og hvor mange tilfeldigheter det er». Men tror du ikke han vant begge titlene? Jeg skal ikke utelukke noe som helst nå, sier Hammer.

Grønn skeptisk

Stormester Atle Grønn er imidlertid mer pessimistisk for sjansen for dobbeltseier i Qatar. Han trekker frem forskjellen mellom å spille én mot én i klassisk sjakk kontra et åpent felt i lyn- og hurtigsjakk.

– Statistisk sett er ikke sjansene for seier veldig store. La oss si at det er ti spillere i den store gruppen som er gode nok til å vinne. Sjansen for at én av de ti gjør en kjempegod turnering er til stede. Det er for så vidt ikke nok til at Magnus ikke vinner, hvis ikke han selv overpresterer, sier Grønn.

Han mener det er én sekstendedelssjanse for at Carlsen tar en dobbeltseier.

– Av disse fem dagene skal han bare ha en dårlig dag før han ryker. I turneringer er det litt sjelden at Magnus spiller fem gode dager på rad, sier Grønn.