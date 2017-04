Magnus Carlsen får trolig forsvare VM-tittelen på hjemmebane neste år.

Generalsekretær i Norges Sjakkforbund, Geir Nesheim, leder søknadsprosessen for Oslo. Han tror de blir tildelt mesterskapet i 2018 om finansieringen kommer på plass.

Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) og rettighetshaver Agon er positive til Oslos ideer om sjakk-VM.

– Hvis vi leverer på det vi har snakket med FIDE og Agon om, kommer sjakk-VM til Norge denne gangen. Men hvis vi ikke får til finansieringen er FIDE og Agon nødt til å finne andre, sier Nesheim.

Attraktivt å arrangere VM

Sjakkekspert Atle Grønn er overbevist om at sjakk-VM arrangeres i Oslo 2018 om pengene kommer på plass. Han tror FIDE er nysgjerrige på TV-konseptet som er skapt i Norge og vil være en fordel i søknadsprosessen.

– Det er ganske unikt at vi har klart å bygge et TV-konsept rundt sjakken. De vil se på om det kan overføres til andre land. Da vil man gjerne se hva Norge kan klare å gjøre, sier Grønn til NRK.

Foreløpig er det ikke klart hvor det skal spilles i Oslo. Søknadskomiteen er i dialog med flere aktuelle spillesteder, blant annet ikoniske bygg i hovedstaden.

– Det er klart at en åpningsseremoni på Operaen og spillearrangementet på et flott museum eller et flott offentlig bygg kunne ha gjort seg godt, forteller generalsekretæren.

OVERBEVIST: Atle Grønn er overbevist om at Oslo får sjakk-VM om finansieringen kommer på plass. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Må ha 30 til 45 millioner kroner

Nesheim bekrefter at de jobber med å få på plass mellom 30 og 45 millioner kroner. For å få finansieringen i boks kan det bli aktuelt å avholde VM-kampen i lokalene til en eventuell sponsor.

– Hvis en sponsor går inn og investerer mye i dette, kan en del av tilbakebetalingen være at kampen spilles hos de, sier Nesheim.

Grønn tror Oslo kan ha en fordel med tanke på spillsted for VM-kampen.

– Det har vært noe av svakheten med de tidligere mesterskapene. I Sotsji var det litt bortgjemt og i New York druknet det litt, forteller Grønn.

FOLKEFEST: Torstein Bae tror FIDE vil ha folkefest i Oslo. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Vil ha folkefest i Oslo

NRKs sjakkekspert Torstein Bae mener det vil være attraktivt å ha VM-kamp i Oslo også sett internasjonalt. I Oslo kan det bli en skikkelig folkefest og sjakkfeber rundt VM-kampen.

– FIDE er veldig interessert i å ha dette i en by der interessen er stor. Der det vil være god publikumstilstrømming, forteller Bae.

Konkurransen er heller ikke hard. Kun Singapore og enkelte aktører i Midtøsten har signalisert at de kunne være interessert uten at det er blitt noe konkret per dags dato.

Heller ikke den pågående maktkampen om presidentvervet i FIDE ser ut til å kunne påvirke Oslos søknad.

– Alle sidene som er involvert i bråket er positive til Oslo slik jeg bedømmer det, forteller Bae.