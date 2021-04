Trøndertalentet oppgitt og kritisk til forbundets oppfølging: – Har følt meg helt alene

25 år gamle Jenssen er blant de mest lovende utøverne bak elitenivå på herresiden.

Men sesongen har ikke blitt som ønsket for trønderen.

De stabile gode resultatene har uteblitt. Under NM i Granåsen for drøyt to måneder siden innrømmet Jenssen at han hadde gått på en treningssmell.

– Må ha noen de kan forholde seg til

Han har kun gått to skirenn siden mesterskapet og fått god tid til å reflektere over hvorfor ting har gått som de har gått og når NRK ringer er han åpen på kritikken han har servert landslagsledelsen.

NM-NEDTUR: På favorittdistansen 15 kilometer fristil, ble Jan Thomas Jenssen bare nummer 22 under NM på hjemmebane i Granåsen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Budskapet mitt var at jeg må ha én ting i orden. Det er å ha oppfølging og kontinuitet i alt jeg holder på med. Jeg savner veldig at Norges Skiforbund har noen i Trondheim. Jeg synes det er synd at det ikke har vært sånn.

På direkte spørsmål om treningssmellen i vinter kunne vært unngått med tettere oppfølging, svarer Jenssen slik uten å tenke:

– Ja.

– Er det aktuelt å fortsette på rekruttlandslag slik situasjonen er nå?

Jenssen bruker tid på å tenke når han får spørsmålet. Han sier han er usikker, men føler han må snakke med lederne i Skiforbundet først.

– Jeg kan si så mye at jeg håper det blir en endring. At de skjønner selv at utøverne må ha noen de kan relatere og forholde seg til i nærmiljøet.

Annerledes i Oslo

Allerede i sommer valgte Emil Iversen å tale trøndernes sak i NRK og mente de trengte hjelp.

Trønderen viste til at for eksempel en stor gjeng i Oslo med både landslags- og rekruttlandslagsløpere kunne nyte godt av at to trenere er stasjonert i hovedstaden.

Trondheim har det vært helt annerledes og ingen trener fra forbundet.

Johannes Høsflot Klæbo og Jan Thomas Jenssen, her under en fellessamling for trønderne i Trondheim i fjor sommer. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Føler deg alene

På rekruttlandslaget bor hovedtrener Torstein Drivenes på Vestlandet med ansvaret for 12 løpere. Jacob Walther skal ha hatt et visst ansvar for de beste norske rekruttene på samling vår, sommer og høst. Men vintertid er han smører på elitenivå.

– Jeg har følt meg helt alene. Selv om det er en som skal være treneren din, så klarer du ikke å knytte de relasjonene du må. Det er som at du skal sjekke opp en dame. Du synes hun er fin, du snakker med henne på «chatten», så er jo det interessant, sier Jenssen.

– Men du får ingen tilknytning og blir forelsket i dama. Det samme er det når du har en trener på andre siden av landet. Jeg klarer ikke å ha den relasjonen som jeg ønsker. Det er umulig å la seg gjøre.

– Kulturforskjell

Jenssens alternativ til rekruttlandslaget er regionlaget Team Elon Midt-Norge som han var en del av i 2018/2019-sesongen. Som tidligere år har treningsgruppen med trener Kristian Skrødal hatt stor suksess også denne sesongen.

– Ser vi på deres treningshverdag, så har de en trener som følger dem opp til enhver tid og et samarbeid flere ganger i uken. Jeg kommer fra en filosofi som er ganske annerledes enn den jeg kom til på rekruttlandslaget.

– Siden jeg startet på videregående skole har jeg hatt Ole Morten Iversen og Kristian Skrødal som trenere. Nå kom jeg til en veldig utypisk norsk trener. Da blir det kulturforskjell. Det er ikke til å stikke under en stol.

Topper og dype daler

REKRUTTSUKSESS: Harald Østberg Amundsen med bronsemedaljen etter 15 kilometeren i fristil i VM i Oberstdorf. Foto: Terje Pedersen / NTB

Rekruttlandslagstrener Drivenes oppsummerer i korte trekk sesongen som preget av høye topper og dype bølgedaler.

I toppene er de knallsterke prestasjonene til Mathilde Myhrvold i sprint og ikke minst det smått sensasjonelle VM-løpet til Harald Østberg Amundsen som endte med bronse.

Samtidig trekker han frem medaljene til Iver Tildheim Andersen og Håvard Moseby under U23-VM som en stor bragd.

– Det er mange som har prestert bedre enn jeg hadde trodd. Men det er ikke tvil om at vi har hatt utøvere som levert under det de kan, sier han – som dermed bringer intervjuet over på Jenssens kritikk.

Jobber med løsning

Drivenes understreker at han ikke har hatt en individuell evaluering sammen med Jenssen ennå og ønsker å høre direkte fra trønderen selv når det gjelder året som har gått. Men rekruttlandslagstreneren gjort seg noen tanker rundt oppfølgingen:

– Det er et nytt element som spiller inn i år: Og det er at det var syv helt nye som kom inn i laget som ble opprettet i fjor vår. I et sånt første-år handler det om å skape relasjoner. Uavhengig av hvor jeg bor, skal jeg skape relasjoner til så mange nye individer.

– Det er en prosess som ikke sitter helt fra mai 2020. Men vi jobber aktivt og ser på mulighetene for at Trondheim skal være et sted hvor utøverne føler de blir sett og ivaretatt. Der er det et potensial Skiforbundet har identifisert og jobber med en løsning på.

Forståelse for Jenssens kritikk

REKRUTT-TRENER: Torstein Drivenes, her avbildet våren 2020. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Han understreker riktignok at forbundet har et tett samarbeid med Olympiatoppens fagressurser.

I Trondheim har utøverne muligheter for både mølleøkter og oppfølging på styrkebiten, sier han.

– Og Olympiatoppen har en veldig tilstedeværelse i Granåsen og Trondheim. Men jeg skjønner Jan Thomas i det han sier at relasjonen først virkelig oppstår ved å møtes oftere enn vi har gjort i år. Det skjønner jeg og jobber vi for en løsning på.

– Krevende

Når NRK spør om det har vært for mye med én trener på 12 utøvere, sier Drivenes at tradisjonene på et slikt lag har vært én trener og en hjelpetrener.

– Jacob har vært med på de fleste samlinger og har kjørt noen individuelle treningsøkter. Forskjellen sammenlignet med tidligere år er at vi er et større rekruttlag. Jeg tenker at det er på grensen av det som muliggjør en optimal oppfølging slik vi har organisert oss i år.

– Vi har opplevd det som krevende å dekke Lillehammer, Trondheim, Oslo og Drammen. Sånn sett er det ikke noen hemmelighet at vi jobber aktivt for å forsterke det apparatet, sier Drivenes.