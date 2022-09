21-åring hylles etter «slaget om Nord-Norge»: – Kan ikke gjøres bedre

Det ble plutselig en neglebiter av en kamp da Bodø/Glimt reduserte to ganger etter 85 spilte minutter i den nordnorske storkampen. Likevel er det en Tromsø-scoring som nok kommer til å bli husket best etter denne søndagskvelden.

Med en kanonkule av et frispark sendte Mikkelsen Tromsø opp i 2-0-ledelse mot Glimt i første omgang.

Den lokale Tromsø-gutten løp jublende mot fansen og feiret med lagkameratene, før han kysset klubbemblemet på drakta.

Nå hylles han av for prestasjonen mot klubben han takket nei til.

KUNNE VÆRT LAGKAMERATER: Men Mikkelsen (t.h.) takket nei til Ulrik Saltnes' (t.v.) klubb. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– For et eventyr

For både eksperter og andre entusiaster lar seg imponere av den unge Tromsø-spilleren.

– August Mikkelsen er alt som er rett med den moderne fotballen, skriver Yaw Amankwah på Twitter.

– For et eventyr av en fotballspiller, og så den scoringen da! Kan ikke gjøres bedre, skriver TV 2-ekspert Jesper Mathisen på sin Twitter-konto.

Til og med de med et hjerte som banker for de gule fra Bodø hyllet 21-åringen.

– Altså Mikkelsen for en klassespiller han er! Bare å bla opp for han «asap», skriver Glimt-legenden Trond Olsen på Twitter.

Én takket nei, én er på utlån

Dette tapet gjorde nok kanskje litt ekstra vondt for Bodø/Glimt. Ikke bare fordi de tapte «slaget om Nord-Norge» etter en vanvittig sluttspurt – men to av målscorerne har en nylig forbindelse til de gulkledde.

Mikkelsen takket som tidligere nevnt nei til Glimt tidligere i sommer. Unggutten sa han var «smigret og ydmyk» over interessen, men at valgte å si nei til tilbudet. Ifølge han føltes det ikke riktig å forlate Tromsø i sommerens overgangsvindu.

KOSTBAR: Ifølge iTromsø skal TOIL kreve rundt 10 millioner kroner for Mikkelsen. Både Bodø/Glimt og Lillestrøm har vært interessert. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Kveldens første målscorer Lasse Nordås har en enda tettere link til Glimt. 20-åringen gikk nemlig på lån fra Bodø-klubben til Tromsø så sent som i august i år. Scoringen mot Glimt var hans første i Tromsø-drakta.

– Jeg må si at det er fryktelig digg. Jeg er jo Bodø/Glimt-spiller på papiret sånn sett, men nå spiller jeg for Tromsø og da er det det som betyr noe. Selvfølgelig må jeg vise glede og være glad, sier Nordås til Discovery.

Vant slaget

Alfheim stadion var utsolgt foran «slaget om Nord-Norge», og hjemmepublikummet fikk tidlig noe å glede seg over i regnværet i Tromsø. Etter 13 minutter kom lånespilleren Nordås alene med keeper og snek ballen inn like innenfor stolpen.

MÅLMENN: Eric Kitolano (t.v.) og Lasse Nordås scoret hvert sitt mål for Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Lydnivået hevet seg også betraktelig i det 38. spilleminutt, da Mikkelsen fyrte av et spinnvilt frispark som satt rett i krysset.

Kronen på verket for Tromsø, og spikeren i kista for Glimt, kom da Eric Kitolano la på til 3-0 ti minutter etter hvilen. Vertene var lenge nærmere 4-0 enn Glimt var en redusering. Finske Jasse Tuominen kom alene med keeper Nikita Haikin, men ballen gikk i brystkassa til russeren.

Glimt-reduseringen kom først i det 85. minutt. Hugo Vetlesen så ut til å prøve seg på et noe slapt skudd, men traff i stedet foran Nino Zugelj som satte inn sin første scoring i Glimt-drakta.

Fire minutter senere tente Lars-Jørgen Salvesen håpet for de tilreisende supporterne. Vetlesen var servitør nok en gang, og Salvesen reduserte til 2-3. Men sluttspurten startet nok litt for sent og seieren gikk til den nordligste klubben.

– Vi liker å dele broderlig her i nord, så vi er glade for å kunne gi Glimt et par scoringer på slutten, sier en spøkefull Tromsø-trener Gaute Helstrup til Discovery.