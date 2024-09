– Vi satt og spiste hos besteforeldrene mine, så fikk jeg telefonen fra Are (Hokstad) i NFF. Det kom som et sjokk, egentlig. Jeg trodde han tulla i starten. Så ringte Ståle (Solbakken) senere, og da skjønte jeg at det var ekte.

Det sier Sindre Walle Egeli til NRK om opplevelsen av å bli tatt ut på det norske A-landslaget for første gang.

– De begynte å grine

Han er den store overraskelsen i troppen som skal møte Kasakhstan og Østerrike i Nasjonsligaen på fredag og mandag.

– Det var helt sykt (å bli tatt ut). Mamma og pappa begynte å grine. Nei, det var et fint øyeblikk, legger han til.

LYS FREMTID: Sindre Walle Egeli høster ros for prestasjonene sine i Danmark. Foto: FODBOLDBILLEDER

Walle Egeli har vært et kjent navn i norske fotballkretser i flere år, og lenge før han valgte å dra til Nordsjælland som 16-åring i 2022.

Da NRK snakket med en sentral skikkelse i fotballforbundet for noen år siden, og spurte vedkommende hvem han spådde å bli den neste store i norsk fotball, var svaret nettopp Sindre Walle Egeli.

Og det er kanskje ikke så rart. Supertalentet har nemlig bøttet inn mål hvor enn han har spilt. På norske U-landslag er statistikken fenomenal.

Slår Haaland

18-åringen har scoret totalt 32 mål på 35 U-landskamper. Til sammenligning endte Erling Braut Haaland med 30 mål på 46 U-landskamper.

Haalands målsnitt på U-landslag: 0,65

Walle Egelis målsnitt på U-landslag: 0,91

– Det er ikke verst å slå Haaland?

– Det er det ikke, men dette er U-landslag. Han har gjort det ganske imponerende på A-landslaget. Så det blir vanskelig for meg å gjenskape det han har gjort på A-landslag, svarer 18-åringen.

For ordens skyld: Med 31 mål på 33 landskamper har Haaland et målsnitt på 0,94 mål på A-landslaget.

STORSCORER: Sindre Walle Egeli har alltid scoret mål. Det håper han å fortsette med for A-landslaget. Foto: FODBOLDBILLEDER

Roser Ødegaard: – Verdens snilleste fyr

Walle Egeli tar seg god til en prat med NRK på spillerhotellet på Storo i Oslo. Der har han nå hatt sine første dager på samling, og tirsdag får han sin første trening med A-landslaget.

Unggutten er strålende fornøyd med hvordan starten har vært.

– Veldig bra. Alle gutta har tatt meg imot med åpne armer. Spesielt Martin (Ødegaard), som er kaptein. Han har tatt meg ekstra godt imot, kan man si.

– Er det noe konkret han har gjort?

– Han banket på døra mi og fortalte bare at jeg skulle ta det rolig. Han er jo verdens snilleste fyr. Veldig lett å prate med. Han har vært veldig flink med meg, roser Egeli.

Solbakken kom på rommet

Det er kanskje ikke så rart at man har litt ekstra sommerfugler i magen når man er helt fersk på et landslag som 18-åring og plutselig får spillere som Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland som lagkamerater.

Det la også Ståle Solbakken merke til. Den første kvelden banket han på hotellrommet til Walle Egeli for å ta en ekstra prat.

– Jeg møtte jo Ståle i resepsjonen her, og han merka sikkert at jeg var litt nervøs, litt stressa. Da ville han bare forsikre seg om at jeg skulle sove godt. Han tok en ordentlig prat med meg før jeg gikk og la meg. Så det hjalp veldig, sier han.

ROSER ØDEGAARD OG SOLBAKKEN: Sindre Walle Egeli roser måten han er ivaretatt på landslaget. Her i intervju med NRK. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Også innad i laget knytter det seg spenning til hvordan den ferske landslagsspilleren skal prestere. Landslagsprofil Alexander Sørloth ser frem til å se det nye supertalentet i norsk fotball i aksjon.

– Jeg har ikke sett ham spille ennå. Jeg er nysgjerrig før første trening i dag. Har hørt at han skal være veldig god og at han har et veldig godt venstrebein, sier Sørloth til NRK.

– Han har bedre målsnitt en Erling Braut Haaland på U-landslag. Hva sier det deg?

– Det sier meg at han er et stort, stort talent, og en vi skal ta godt vare på og sørge for at får en fin første landslagssamling. Så får vi se om han kan komme inn og avgjøre en kamp òg, sier Spania-proffen.

– Veldig imponerende

Heller ikke Kristian Thorstvedt har full kontroll på 18-åringens ferdigheter.

– Jeg vet veldig lite faktisk, men jeg leste noe statistikk på X (Twitter). Det var jo veldig imponerende. Pluss det han har vist på U-landslagene. Han scorer jo utrolig mye mål, så det blir spennende. Jeg har ikke sett ham «in action» ennå, så det gleder jeg meg til, sier Thorstvedt til NRK.

Walle Egeli selv har disse ambisjonene for sin første samling:

– Jeg vil lære mest mulig, kose meg og vise meg frem.

– Tror du på spilletid?

– Ja, men det bryr jeg meg ikke så mye om. Det viktigste er å lære, vise meg frem og bli kjent med gutta, sier han.

Norges kamp mot Kasakhstan spilles fredag klokken 16.00 norsk tid.