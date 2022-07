Trodde hun ville miste sitt tredje EM – så kom redningen

– Det er vanskelig å finne ord. Jeg er lykkelig, vi skal spille finale mot England foran 90.000, det er helt nydelig, sier Popp til tyske ZDF etter kampen.

– Akkurat nå er jeg bare så utrolig stolt av laget, fordi det vi gjør i dag var utrolig. Alle løp for hverandre, og det «Poppi» gjorde foran der var ubeskrivelig, sier Lena Oberdorf til NRK.

RÅ: Det var liten tvil hvem som skulle få trofeet for kampens beste spiller. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Popp pirket tyskerne til fortjent ledelse, men Frankrike med Kadidiatou Diani og en uheldig Merle Frohms sørget for en lynrask utligning like før pause.

Det var likevel duket for mer popstemning i England, og et kvarter før slutt var den tyske stjernespissen helt enorm i Frankrikes boks.

– Hvordan forsvarer man seg mot en slik spiller? spurte TV 2s Endre Olav Osnes.

31-åringen sendte Tyskland i ledelsen med en råsterk heading som førte til et desperat Frankrike i sluttminuttene, men keeper Frohms sto heroisk imot alle franske forsøk.

– Å stå her nå betyr mye

Men veien til finale har ikke vært enkel for Popp. For tyskeren har vært igjennom et skademareritt få andre spillere kan vise til. I 2013 var det en ankelskade som sto i veien for EM-spill. Fire år senere var det en skade i menisken som stoppet mesterskapet i Nederland.

I 2021 pådro Popp seg en alvorlig kneskade og ble uaktuell for mesterskapet for tredje gang, ifølge Bild. Den uheldige spissen trodde hun hadde mistet EM igjen.

TYSKLANDS HERFØRER: Alexandra Popp. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Men det som var en negativ nyhet for de aller fleste ble positiv for Popp. Utsettelsen av EM grunnet koronaviruset ga spissen mulighet til å komme tilbake. Elleve måneder var hun ute, men i mars var Popp-comebacket et faktum.

– Å vinne denne kampen mot skadene og være i stand til å stå her nå betyr mye og gjør meg ekstremt stolt, sier Popp til UEFA.

Stjernespissen er den første spilleren i historien som har scoret i fem kamper på rad. Med seks scoringer totalt blir det en duell om toppscorertittelen med Englands Beth Mead i finalen.

– Selvfølgelig kan vi slå England. Vi må tro på det, for vi har et strålende lag med fantastiske spillere, sier Lina Magull til NRK.

Tysk dominans

Tyskland var snaue favoritter før oppgjøret og tok grep om kampen fra start. 20 minutter viste klokka da tyskerne og Popp fikk frispark fra drøye 19 meter.

– Det er et veldig godt slått frispark, sa NRKs fotballekspert Melissa Wiik-Kovacs.

Men Frankrikes keeper Pauline Peyraud-Magnin var ute i full strekk og reddet ballen til hjørnespark.

VISTE RÅSKAP: Alexandra Popp etter sin femte scoring i EM. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Det tyske presset fortsatte og like før pause kunne publikum trekke opp målskiltet. Popp viste råskap i boksen etter et innlegg fra Svenja Huth og satte sin femte scoring på rad i mesterskapet med tåen.

– Akkurat slik som Michel Platini gjorde det i EM i 1984, sa NRKs kommentator Olav Traaen.

Genierklærer Tysklands trener

Og Platinis landsmenn svarte tilbake. PSG-spiller Kadidiatou Diani prøvde lykken rett utenfor 16-meteren. Skuddet suste i stolpen, via en uheldig Tyskland-keeper Merle Frohms som scoret selvmål i førsteomgangs siste minutt.

– Du verden som denne kampen har tatt seg opp, sa Traaen.

KUNNE JUBLE: Frankrikes Kadidiatou Diani. Foto: Alessandra Tarantino / AP

En time ut i kampen fikk Frankrike tre store muligheter til å ta ledelsen. Først var det Selma Bacha som kun var en oppofrende Hegering unna scoring, før kaptein Wendie Renard fikk en dobbeltsjanse på det påfølgende hjørnesparket.

Men det var Tysklands kaptein Popp som tok vare på målsjansene sine. På andre siden av banen sto Frohms som en vegg i mål.

– Treneren til Tyskland er et geni. Hun tørr å velge den unge spilleren som keeper over de to keeperne som har så mye mer erfaring og spiller for et bedre lag.

– Det er fantastisk gøy. Og vi ser at hun kanskje er forskjellen i dag, sammen med Popp, som redder så mange gode muligheter, sier Wiik-Kovacs

Bacha og Mateo fikk begge muligheter til å utligne, men det blir altså Tyskland og England som møtes i årets EM-finale.

Med sine åtte titler er Tyskland den mestvinnende nasjonen både på kvinne- og herresiden i EM.