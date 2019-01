Trodde hun tok NM-gull – hadde glemt å gå strafferunde

Hun var 21,4 sekunder før Eline Grue i mål, og Karoline Offigstad Knotten ble gratulert av konkurrentene under dagens NM-sprint i skiskyting på Ål. Men i resultatlistene dukket det opp en stjerne. Knotten hadde gått et gnistrende løp, men fikk en bom hun glemte å betale for.

Hun ble liggende utslitt lenge.

– Har du gått strafferunde? Spurte programleder Ole Kristian Stoltenberg en knestående Knotten i målområdet.

– Nei, tror ikke det, svarte hun.

Så kom tårene. Hun fikk to minutters straff, og ledelsen ble endret til en foreløpig 26. plass.

– Jeg tenkte ikke på det. Jeg følte jeg var så fokusert på å gå fort og angripe. Jeg tenkte at det var bra uansett. Jeg tenkte ikke på det da jeg passerte strafferunden, sa Knotten etter at hun fikk samlet seg.

I mål var hun omtrent en strafferunde foran Grue, som vant NM-gullet. Hadde hun gått strafferunden, hadde hun fått en NM-medaljer.

– Uansett vet jeg at løpet var bra nok. Det var det jeg ville. Målet var å få et godt løp og forberede meg til de neste ukene.

– Men det er sykt kjipt. Det er NM, og det betyr noe, sier hun.

Dermed var det Kvinke-løper Eline Grue som vant NM-gullet. Hun var 23,6 sekunder foran svenske Ingela Andersson i mål. Bronsen gikk til Jenny Enodd (Budal IL).