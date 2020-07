Trodde han knuste Bolts verdensrekord - var gigantisk arrangørtabbe

Med utøvere spredd over hele verden på sine egne hjemmearenaer og hovedstevnet arrangert i Zürich i Sveits, var Inspiration Games en oppstart igjen for mange av verdens beste friidrettsutøvere.

Blant dem var regjerende verdensmester på 200 meter, Noah Lyles. Amerikaneren løp i sterk motvind på hans egen treningsbane hos IMG-akademiet i Bradenton i Florida. Derfor var det desto mer oppsiktsvekkende når den fantastiske tiden 18.90 dukket opp på skjermen når Lyles brøt mållinja.

Noah Lyles har en personlig rekord på 19.50, den fjerde beste i historien, men sjokkerte alle da tida under Inspiration Games dukket opp på skjermen. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

I noen sekunder og minutter var friidrettsverden i sjokk over den utrolige tiden. NRKs Jann Post trodde aldri at tiden til Lyles stemte. I tilfelle hadde han knust Usain Bolts verdensrekord med 29 hundredeler.

– Enten må du måle opp banen igjen, eller så har det et skjedd et mirakel, sa NRKs friidrettskommentator da Lyles tid kom opp, utbrøt NRK-kommentator Jann Post.

Etterhvert viste det seg at Lyles hadde startet på en 400-meterstrek, i stedet for 200 meter. Det betød at han kom i mål etter å ha løpt 185 meter, i stedet for 200.

Post er kritisk til arrangørene som ikke klarte å få Lyles til å løpe korrekt antall meter.

– Det er usedvanlig klønete å ikke klare å måle opp 200 meter i et storstevne som sendes verden rundt. Det bør ikke skje, sier Jann Post etter stevnet.

Da Lyles tilslutt fikk vite at han ikke hadde løpt 200 meter, la han ut følgende melding på Twitter:

– Du kan ikke leke med følelsene mine på den måten. Løp i feil bane, skriver Lyles.