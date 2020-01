– Jeg har egentlig ikke lyst til å si så mye nå. Men jeg er selvfølgelig veldig skuffet. Jeg føler jeg har prestert rimelig bra i klassisk, sier Pål Trøan Aune når NRK konfronterer ham med uttaket til helgens prøve-VM i Oberstdorf.

Som alltid når Norge tar ut lag til verdenscupen i langrenn, er det noen som har grunn til å føle seg skuffet.

Og som ved flere tidligere anledninger ble Pål Trøan Aune én av dem.

– Det er hårfint, og jeg har full forståelse for at Pål Trøan Aune føler han kunne vært kvalifisert, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen.

Kan legge opp

Sprinten i prøve-VM går i klassisk stil. Aune ble nummer to på den øvelsen i den nasjonale langrennsåpninga på Beitostølen, men ble likevel ikke tatt ut til den klassiske sprinten under verdenscupåpninga i Ruka.

Derimot fikk Team Veidekke-løperen sjansen i fristilsprintene i verdenscupen i Planica og Dresden, noe som endte med en tiende- og en fjerdeplass.

Sist helg var det klassisk sprint i norgescupen på Lygna. Der ble Aune nummer to, bak Team Veidekke-kollega Fredrik Riseth.

HAR GÅTT VERDENSCUP: Pål Trøan Aune, her under sprinten i tyske Dresden etter nyttår. Foto: Sebastian Kahnert/DPA

Ingen av dem kom med på sprintlaget til Oberstdorf, der Norge i tillegg til Johannes Høsflot Klæbo satser på Erik Valnes, Pål Golberg, Emil Iversen, Sindre Bjørnestad Skar og Håvard Solås Taugbøl. Og det til tross for at både Aune og Riseth har slått både Skar og Taugbøl begge gangene de har møtt dem i klassisk sprint i vinter.

– Man må vurdere om det er vits i å holde på. Jeg legger ned hele livet mitt i dette. Det har jeg gjort i snart ti år, sier Pål Trøan Aune.

– Veldig urettferdig

NRK har også vært i kontakt med Aunes trener på Team Veidekke Midt-Norge, Kristian Skrødal. Han har full forståelse for elevens skuffelse.

– Jeg støtter løperen min. Jeg synes det er veldig urettferdig. Uttakene etter jul skal være rettferdig, det føler jeg ikke at det har vært nå. Det er klart jeg er skuffet, sier Skrødal til NRK.

Han fikk tidligere denne uken en telefon fra sprintlandslagstrener Arild Monsen, som meddelte hvordan ledelsen hadde besluttet at sprinttroppen til Oberstdorf skulle se ut. Skrødal ønsker ikke å gå i detaljer om hvordan den samtalen forløp, men sa i hvert fall klart ifra til Monsen om at han synes situasjonen var urettferdig.

– Han argumenterte for hvorfor han hadde tatt ut de enkelte, er det eneste Skrødal vil si.

KRITISK: Trener Kristian Skrødal i Team Veidekke Midt-Norge synes det er uforståelig at Pål Trøan Aune ikke er på det norske laget til Oberstdorf. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Han bekrefter at Aune ikke er den eneste av hans løpere som er skuffet.

– Fredrik Riseth kan også være skuffet. Han har en fjerdeplass fra Beitostølen og vant suverent i helgen som var. Sånn er det også i Norge. Det vet vi. Det er mange gode. Men kanskje skulle ledelsen vært tøffere. Kjørt litt mer amerikansk uttak, sier Skrødal.

– Klart jeg hadde håpet på plass til Oberstdorf. Fjerdeplass på Beitostølen og førsteplass i norgescupen på Lygna trodde jeg var godt nok til å være i sprinttroppen til Oberstdorf. Ut over det har jeg ingen kommentar til uttaket, skriver Riseth selv i en melding til NRK.

Dramatisk kvotekutt

Landslagssjef Espen Bjervig har forståelse for at både Riseth, Aune og flere i samme posisjon er skuffet.

– Vi har løpere som kan være topp fem i verdenscupen, men som ikke får gå verdenscup. Du ser det enorme nivået i Norge når vi har nasjonale kvoter, særlig på herresiden. Vi kan ha 15 løpere til start og omtrent alle er topp 30. Det er et luksusproblem, men det er også en utfordring, erkjenner Bjervig.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her under langrennsåpningen på Beitostølen november 2019. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Som et tiltak mot norsk dominans i langrennssporten, vedtok Det internasjonale Skiforbundet (FIS) under kongressen i Cancún i 2016 å redusere deltakerkvotene i verdenscupen for de største nasjonene.

Norge har nå en kvote på seks løpere per konkurranse. I tillegg har lederen i verdenscupen og lederen i skandinavisk cup personlige friplasser. Ofte har norske løpere hatt disse plassene.

At Johannes Høsflot Klæbo mistet verdenscupledelsen under Tour de Ski, gjorde at nåløyet nå er enda trangere for norske løpere enn det var før jul. Sprintlandslagstrener Arild Monsen legger ikke skjul på at det har skapt ekstra hodebry, og at uttaket til Oberstdorf dermed ble et av de vanskeligste han har gjort.

TØFT UTTAK: For sprintlandslagstrener Arild Monsen, her avbildet under Tour de Ski denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpi

Står inne for uttaket

– Jeg vedgår at det var et vanskelig uttak. Men vi har diskutert og landet på dette laget, og det står jeg inne for, sier Monsen.

Han ønsker ikke å gå i detalj hva som ble avgjørende for at hver enkelt ble tatt ut. Han vedgår at løpere som Aune og Riseth isolert sett har bedre resultater enn enkelte av løperne som er tatt ut i klassiske sprinter på nasjonalt nivå. Samtidig påpeker han at de som er tatt ut gang etter gang har tatt seg til finaler i verdenscupsprinter i fristil.

NRKs langrennsekepert Torgeir Bjørn kjøper til en viss grad den forklaringen.

– Men hadde jeg vært trener, hadde jeg nok tatt ut Trøan Aune til dette rennet. Jeg forstår at han er skuffet. Jeg tar nesten for gitt at han nå får sjansen i den klassiske sprinten i Falun om to uker, sier Bjørn.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her fra verdenscupåpningen i finske Ruka i november i fjor. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Kan føles kjempeurettferdig

Både sprinttrener Monsen og landslagssjef Bjervig forstår også at vrakingen kan gå på motivasjonen løs.

– Det er en kjempeutfordring for oss. Det kan føles kjempeurettferdig at man ikke får gå verdenscup når man vet at man kunne slått mange av dem som deltar der, erkjenner Espen Bjervig.

– Absolutt, jeg skjønner at man må vise et utrolig høyt nivå for å få gå med Norge på ryggen, sier Arild Monsen.

– På den andre siden er det også en vekker når andre nasjoner nedprioriterer verdenscuprenn i Norge og heller sparer penger, fordi det er så vanskelig å hevde seg når Norge har nasjonal kvote, påpeker sprinttreneren.