Trist, men håpefull Warholm: – Har gransket situasjonen 100 ganger

– Jeg våknet opp med en veldig dårlig følelse i dag, og kjente at jeg var litt trist. Bislett Games for meg er det største jeg kan oppleve ved siden av viktige mesterskapene.

Verdensrekordholderen kjente det bak i låret allerede på vei over første hekk i Diamond League-løpet i marokkanske Rabat for snart to uker siden. Noen dager senere fikk han beskjed om at muskelskaden gjør at VM om akkurat én måned er i fare.

Deretter satte han seg på flyet til München for å få behandling av stjernelegen Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Planen var å være et par dager, men åtte dager senere er 26-åringen fortsatt i Tyskland, og har satt av tid til en prat med NRK før hjemreisen.

– Behandlingen har vært veldig progressiv, så sånn sett er det ikke noe dramatikk i at jeg har vært her lenge. Det har vært litt som en rehab, komme seg inn i et regime der man satser på at ting går hakket fortere. Spesielt nå som jeg har dårlig tid inn mot VM, forklarer han, og forteller at han foreløpig bare jogger rolig.

JOBBER: Karsten Warholm la ut dette bildet med to knyttneveslag på Instagram tidligere denne uka. Foto: Karsten Warholm / Skjermdump/Instagram

– Det er lett å dra det litt for langt, litt for tidlig. Og det er den tålmodigheten som er den store utfordringen her egentlig, understreker han.

Har lett etter feilen

I kveld er det Bislett Games. Det var der Warholm i utgangspunktet hadde planlagt å starte sesongen. En sesong der forventningene til nordmannen har vært skyhøye etter fjorårets OL-gull og to verdensrekorder, og svarene på trening i forkant var gode.

– Angrer du på at du dro til Rabat?

– Altså, i etterpåklokskapens navn så hadde jeg nok prøvd å unngå den situasjonen jeg har satt meg i. men basert på den informasjonen jeg hadde da jeg reiste dit, så føles det riktig, svarer Warholm og fortsetter:

– Jeg har gransket situasjonen 100 ganger, og det har Leif også gjort, og hvor ble feilen gjort? Vi har alltid sagt at skade er en feil og det mener jeg fortsatt, men det er veldig vanskelig å sette fingeren på hvor feilen egentlig var og hva greia var.

HER SKJER DET: Karsten Warholm hadde tydelig smerter i låret da han avbrøt hekkeløpet i Rabat.

– De andre har fått sin sjanse nå

VM i Eugene begynner 15. juli. Forsøkene på 400 meter hekk starter dagen etter. Han håper – men vet ikke ennå – å rekke det. Friidretts-EM i München går i midten av august.

– Jeg har hatt VM som mål og det tror jeg ikke at jeg legger fra meg før jeg ser at det er over, så jeg har troa, forteller friidrettsstjernen.

Det nærmer seg fire år siden sist Warholm ble slått i en 400 meter hekk-konkurranse.

– Jeg tenker at de andre har fått sin sjanse nå, sier han og flirer.

– Så det måtte en skade til for å slå deg?

– Det er derfor jeg sier jeg må være konkurransedyktig. Jeg har nådd det stadiet i karrieren min nå, at det ikke er interessant å være med hvis ikke jeg kjenner jeg har noe å utrette. Jeg ser på det som en forutsetning at jeg skal kunne være med å kjempe.

Om det hadde vært smartere å satse på litt mindre prestisjetunge EM, har tydeligvis ikke Warholm veldig lyst til å ta stilling til.

Han sukker tungt før han snakker.

– For å være ærlig så synes jeg det er litt tidlig å svare på.

SUPERLØP: Karsten Warholm tok OL-gull med den utrolige verdensrekordtiden 45.94. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Ekspertisen både i Tyskland og ved Olympiatoppen i Norge står ved at det ikke er snakk om alvorlig skade med et veldig langvarig skadeavbrekk, men Warholm innrømmer at det har vært noen småtøffe uker likevel. Nå handler alt om å være forsiktig og ta alle de rette beslutningene.

– Det er ikke noe hyggelig situasjon å stå i, men jeg har alltid sagt at jeg kommer til å håndtere en slik situasjon godt, så nå får jeg muligheten til å bevise det for meg selv.