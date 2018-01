– Formen er bra. Så det var artig å komme først over mål. Det store målet for sesongen var dette. De betyr bestandig mye å ta en gullmedalje, sier Erik Valnes etter seieren i sveitsiske Ulrichen.

Valnes, fra Bardufoss i Troms ble verdensmester, 24 hundredel foran landsmannen Jan Thomas Jenssen.

– Veldig artig å få Erik og Even (Northug) sammen med meg. Vi har jobbet sammen i hele år. Det var utrolig artig å få det til. Å få med Erik, en kjempegod kompis, er utrolig bra, sier Jan Thomas Jenssen,

– Betyr mye

For den norske dominansen var ikke over. Even Northug gikk til slutt inn til VM-bronse, seks sekund bak vinneren.

– Å stå her med en bronse er bra. Det betyr mye. Bare si at det var en tøff løype. Jeg hadde ikke trodd jeg kunne ta medalje i sånne løyper, så høyt over havet, sier Northug.

– Norsk trippelseier betyr mye. Vi jobbet sammen denne uken, og vi trener sammen hele tiden. Vi hadde en plan da vi kom hit, og lykkes med det, sier Jan Thomas Jenssen.

SPURT: Erik Valnes vinner spurten foran Jan Thomas Jenssen i U23-VM. Foto: Ørjan Ellingvåg / NTB scanpix

Weng med VM-gull

Den norske medaljefangsten fortsatte i Ulrichen.

I tillegg vant Tiril Udnes Weng VM-gull på kvinnenes sprint.

Hun spurtslo hjemmehåpet Nadine Fähndrich med åtte hundredels sekund i kvinnenes finale.

Weng hadde vært nest best i prologen og kvartfinaleheatet, mens hun var raskest av samtlige i semifinalen.

Russiske Natalia Neprjajeva tok VM-bronsen, mens det ble en noe sur fjerdeplass for Amalie Håkonsen Ous.

Lovise Heimdal deltok også i VM-sprinten, men hun måtte bryte løpet etter et fall i prologen.