Tripic-mål ble avgjørende – Aalesund raste etter straffe

En straffescoring og et overtidsmål signert Zlatko Tripic skulle sørge for tre poeng til Viking, som fortsetter storformen i Eliteserien. Mot Aalesund endte det nemlig med 3-1-seier for stavangerlaget.

Kampen var lenge jevnspilt, og til pause var lagene like langt. Først hadde David Brekalo ført vertene i ledelsen, men Erlend Segberg og Aalesund slo tilbake like før pause.

Så skulle Viking få straffespark midtveis i den andre omgangen. Lars-Jørgen Salvesen ble tilsynelatende lagt i bakken av Markus Karlsbakk som hadde hånden oppe i ansiktet til Viking spissen. Dommeren pekte på straffemerket til stor fortvilelse fra Aalesund-spilleren, som reagerte kraftig på avgjørelsen. Det var han ikke alene om.

– Selvsagt er det frustrerende, sier Christian Johnsen, som var helt uenig med straffeavgjørelsen, til TV 2.

Tripic var sikker fra 16-meteren. På overtid punkterte samme mann kampen da han var iskald alene med keeper.

Dermed vant Viking sin sjette kamp på rad og tar tilbake 2.-plassen på eliteserietabellen.