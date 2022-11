I friidretten er det strengt regulert hvilke typer sko utøverne kan bruke. Slike regler finnes foreløpig ikke i triatlon, noe Gustav Iden dro nytte av da han løp inn til seier i Ironman-VM på Hawaii.

Med en prototyp fra skomerket ON, med en ekstra tykk såle, vekket nordmannen oppsikt langs løypene på den vulkanske stillehavsøya.

– Vi har et klart regelverk i triatlon, bortsett fra på skofronten. Der klarte vi å utnytte regelverket til vår fordel, forteller Iden til NRK.

VINNER: Gustav Iden krysser målstreken først under triatlon-VM på Hawaii. Foto: TOM PENNINGTON / AFP

Fritt frem for «supersko»

Triatlonforbundet følger vanligvis friidrettens skoregler. Også der har skoutviklingen gått raskt de siste årene, og Det internasjonale forbundet (World Athletics) har flere ganger revidert regelverket. På langdistanse er det nå ikke lov med såler tykkere enn 40 millimeter.

I påvente av implementeringen av disse reglene, bestemte Triatlonforbundet i januar at de for en periode ikke skulle følge friidrettens skoregler. Dermed er det akkurat nå fritt vilt rundt hvilke sko man kan bruke.

Ifølge nettsiden Triathlete kan Idens såler ha vært opp mot 50 millimeter tykke. De skriver videre at det bare var nordmannens sponsor som var klar over smutthullet i regelverket.

– Jeg tror alle har lyst til å være med på den utviklingen som skjer og ha det beste utstyret man kan bruke i konkurranser, sier olympisk mester i triatlon, Kristian Blummenfelt, til NRK.

I et internt notat fra Det internasjonale triatlonforbundet som NRK har fått tilgang til, skriver de at de igjen ønsker å innføre skoregler. Et forslag er oversendt styret i forbundet, og er ventet godkjent under et møte 22.-23. november. De nye reglene er forventet iverksatt fra januar 2023.

Hyller de teknologiske fremskrittene

Iden satte ny løyperekord på Hawaii og en ny maratonrekord på 2.36,15. Også i friidretten har man sett et rekordras som følge av skoutviklingen, og bak Idens rekordløp ligger et enormt fokus på detaljer.

Til Ironman-VM stilte Iden med en spesiallaget sko bare til den konkurransen, egne hjul, et eget drikkesystem og en egen sportsdrikk. Han mener det er vanskelig å nå toppen uten det beste utstyret.

– Det er en utrolig spennende tid vi lever i nå. Før var idrett bare det å trene og stille i konkurranse. Mange synes det var en bedre tid, men for min del er det ekstremt kult å være en del av den teknologiske utviklingen, forteller han.

– Kan det bli for mekanisk?

– For min del; nei. Det er sånn det har blitt.

Han får støtte av treningskamerat Blummenfelt, som endte på 3. plass under VM på Hawaii. De to er en svipptur hjemme i Bergen etter en konkurranse på Bermuda i helga.

– Det er en del av idretten, så gjelder det å posisjonere seg slik at man har det beste utstyret på konkurransedagen. Det blir viktig gjennom vinteren, å passe på at man allerede får begynt på det arbeidet inn mot Paris, sier 28-åringen.

NORSK DUO: Gustav Iden tar imot Kristian Blummenfelt i målområdet på Hawaii. Foto: TOM PENNINGTON / AFP

Tror skoen blir forbudt

Han sikter til OL i den franske hovedstaden i 2024. Blummenfelt vant OL i Tokyo i 2021, men forventer at triatlonforbundet endrer på skoreglene før de kommende olympiske lekene.

– Det kommer nok endringer nå. Vi spurte arrangøren på Bermuda om de har tenkt til å lage noen regler, og de bare nikket og smilte litt. «Vi får vel se», sa de.

Iden er heller ikke optimistisk med tanke på å få bruke «superskoen» i Paris.

– De skoene jeg løp med blir nok ikke lovlig i OL, så da må vi se på hvordan regelverket blir skrevet og ta jobben derfra, sier Iden.

Nå som triatlon-VM er unnagjort, blir det trolig lenge til den norske duoen konkurrerer i det formatet igjen. Nå er det OL-distansen som står i hodet på begge det neste knappe 1,5 året.

– Det er det vi satser på. Hvis det blir et gull der, får vi se hva jeg gjør i fremtiden. Jeg synes det er den gøyeste konkurranseformen. Det er langt nok til at du trenger ekstrem utholdenhet, men samtidig dynamisk og utrolig spennende, sier Iden.