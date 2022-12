Treningskameraten har sett opp telt over hovudputa – no følgjer brørne Ingebrigtsen etter

– Eg gjekk til innkjøp av eit høgdetelt i sommar som eg ikkje tok i bruk før etter sesongen, ganske tett etter EM, fortel Boutera i NRK-podkasten «I det lange løp».

Teknologi for simulert høgd vart forboden i Noreg i 2003. 29. mai i fjor vedtok Idrettstinget med 133 mot 30 stemmer å oppheve det særnorske forbodet.

Det førte ikkje til at det breie laget av norske uthaldsutøvarar kasta seg rundt og gjekk til innkjøp av utstyr for å simulere høgd.

FØRST UTE: Jacob Boutera testar ut teknologi som andre norske utøvarar er nysgjerrig på. Foto: Lise Åserud / NTB

Hinderløparen Jacob Boutera er den første som går ut og fortel at han har teke det i bruk. Over hovudputa i senga har han plassert eit plasttelt, der han sjølv kan justere kva høgd over havet han ønskjer å vere på.

– Det er eigentleg berre eit gjennomsiktig telt som ein set over senga, og så følgjer det med ein generator der ein kan justere kva høgd oksygenet inni teltet skal svare til, enkelt forklart. Så søv ein inni der. Det ser litt rart ut og er litt rart, men tanken er at ein skal kunne sove i høgda sjølv om ein er i låglandet, forklarer han.

Dette er simulert høyde Ekspandér faktaboks Høydehus er et hus, bygning eller rom konstruert som et trykkammer, hvor hensikten er å simulere oksygentrykket i større høyder over havet. Høydehus brukes av idrettsutøvere for å akklimatisere seg før konkurranser i høyden, og for å stimulere kroppen til å produsere flere røde blodceller og øke utholdenheten. Høydehus refereres også til som simulert høyde. Kilde: Store medisinske leksikon

Hol i veggen

Boutera fortel at generatoren lagar såpass mykje støy at han i starten sleit med å sove. Så fann han ei løysing.

– Eg har bora eit hol i veggen og teke slangen ut av soverommet, slik at generatoren kan stå i eit anna rom. Så det har redusert lyden på soverommet ein del, så no bråkar det veldig lite.

Den amerikanske langdistanseløparen Dathan Ritzenhein har gitt Boutera råd om korleis han skal bruke teltet. No er nordmannen i gang med eksperimenteringa.

– Håpet er jo at det skal gjere overgangane til og frå høgdeopphald litt betre, at ein skal kunne bevare den effekten ein har fått i høgda litt lenger etter at ein kjem heim, seier Boutera, som innrømmer at han er usikker på effekten.

– Det er mykje sprikjande forsking på feltet, så det er langt unna ein garanti for at det har ein effekt. Men det eg har tenkt, er at så lenge det i alle fall ikkje bidreg negativt, så håpar eg det kan vere noko som kan bidra marginalt vidare, seier han.

Henrik Ingebrigtsen: – I bestilling

Noko anna som er nytt for Boutera denne hausten, er at han har byrja å trene med brørne Ingebrigtsen. Dei følgjer nøye med på kva erfaringar treningskameraten gjer seg og har planar om å komme etter. Pappa Gjert Ingebrigtsen var blant dei som engasjerte seg sterkt for å få det norske forbudet oppheva.

– Det er i bestilling og klart til bruk når vi ønskjer, stadfestar Henrik Ingebrigtsen overfor NRK.

Han fortel at Ingebrigtsen-brørne har vurdert ulike installasjonar, men fall ned på eit telt som er litt større enn Bouteras talt – og som dekkjer heile senga. Å installere høgderom har også vore vurdert.

– Vi har tenkt litt på det, men det er ganske store investeringar, og så handlar det litt om til dømes viss eg går til innkjøp av eit høgdetelt og på eit tidspunkt langt, langt, langt fram i tid legg opp, så kan eg gi det vidare til nokre andre som kan få bruk for det. Men viss eg byggjer høgdehus i mitt eige hus, så kan ikkje eg gi vekk huset mitt, påpeikar han.

JAGAR MARGINAR: Jakob Ingebrigtsen har OL-gull, VM-gull og verdsrekord, men vil ta i bruk teknologi for å bli endra betre. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Vil eksperimentere

– Det er kult at Jacob vil bli god og prøver å bli betre, for det er heilt klart eit verktøy det er mogleg for oss å bruke, seier Jakob Ingebrigtsen.

Han stadfestar at han har tenkt å teste det ut, men innrømmer at han enno ikkje er sikker på korleis.

– Det er absolutt noko som ein bør få inn i det vanlege treningsprogrammet. Men ein må finne ut korleis det fungerer, eksperimentere litt og teste før ein kan bruke det i det daglege.

Den tidlegare toppløparen Marius Bakken brukte simulert høgd før det vart forbode i Noreg. Han meiner det er tre måtar ein kan ha nytte av teknologien på:

– Å sove for å få ein høgdeeffekt av å sove der, det kan ein velje å gjere i periodar eller heile året, altså flest mogleg døgn. Eg gjorde jo mykje av det, altså flest mogleg døgn. Så kan ein velje då å bruke det i kortare periodar og få det som ein tenkjar er hormoneffekten etter at du går ut av høgda, der du får enkelte dagar kvar du er veldig, veldig mykje betre enn før, som ein bruker i samband med formtopping. Og så er det sjølvsagt å trene i simulert høgd, seier han i podkasten «I det lange løp».

Nysgjerrig skiskyttar

NRK har også forhøyrt seg blant norske langrennsløparar og skiskyttarar, men utan å finne nokon som har teke i bruk simulert høgd. Skiskyttaren Vetle Sjåstad Christiansen er likevel nysgjerrig.

TEK KONTAKT: Vetle Sjåstad Christiansen vil lære av Jacob Bouteras erfaringar. Foto: VESA MOILANEN / AFP

– Det er kult at han tek det steget og prøver ut høgdeteltet. Då bør eg vel sende ei melding til han og spørje korleis han gjer det praktisk, seier Christiansen til NRK.

Dei norske skiskyttarane prioriterte høgdetrening fram mot OL i Beijing sist vinter. Denne sesongen er ikkje høgd ein del av sesongplanen, men det vil bli opptrapping igjen fram mot OL i 2026, der skiskyttarøvingane går i høgda i Anterselva.

– Høgdetelt er svært interessant fram mot neste OL, og eg kjem nok til å høyre med han korleis han har erfart bruken og kor mange timar av døgnet han har brukt teltet, for det er ikkje berekraftig å liggje i senga 24 timar i døgnet, seier Vetle Sjåstad Christiansen.